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Öğrencilerden “Fantastik” bir defile

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Bölümü öğrencileri tarafından “Fantastik Makyaj Show” adlı defile düzenlendi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Bölümü öğrencileri tarafından “Fantastik Makyaj Show” adlı defile düzenlendi. Öğrencilerin iki yıl boyunca aldıkları eğitim sonrasında bütün yeteneklerini ortaya çıkardıkları defileye aynı zamanda moda dünyasından Adnan Serter ve Ayşegül Kartal da katılım gösterdi.
Üniversitenin Florya Kampüsü H. Fehmi Büyükbayram Konferans Salonunda düzenlenen defile için 55 öğrenci 24 proje ortaya çıkardı. Bölüm Başkanı Leyla Cesaret tarafından koordine edilen defilede “fantastik” konulu makyaj ve saç stillerini farklı konseptlerde hazırlayan öğrenciler sıra dışı görüntülere imza attı. Güzellik Uzmanı Adnan Serter ve Ayşegül Kartal’ın da öğrencilere tam not verdiği etkinliğe aynı zamanda bölüm öğrencilerinden ilham ve deneyim almak adına liselerden öğrenciler de katılım sağladı.

“Farklı bakış açılarını geliştirmeleri lazım”
Leyla Cesaret öğrencilerin daha farklı görüşlere ve bakışlara ihtiyaçları olduklarından dolayı fantastik kategorisinde kendilerini geliştirmeleri gerektiklerini söyledi. İlk zamanlarda fantastik kategorisinde zorlanan öğrencilerin artık çok güzel işlere imza attığını dile getiren Cesaret, “ilk zamanlarda alışık olmadıklarından dolayı çok fazla telaşlanıp tepki göstermişlerdi. Daha değişik projeler istediğimi biliyorlardı. Kataloglar, dergiler ve sosyal medyadan araştırmaya başladılar. Herkes aynı saç stili ve makyajları yapıyor. Biz öğrencilerimizle beraber sıra dışı bir konsept oluşturmak istedik. Öğrencilerimi biraz zorlayarak ve üstüne düşerek güzel projeler çıkarmalarında etkili olmaya çalıştım. Etkinliğimiz diğer yandan ikinci sınıflarımızın bir mezuniyet projesiydi. Normal olmayan farklı bir bakış açısıyla yapabilecekleri bir proje verip bu etkinliğimizi de hazırlamış olduk” dedi.

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