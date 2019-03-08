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Öğrencilerden geri dönüşüm etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için yürüyüş yaptı, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için yürüyüş yaptı, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.
Gazipaşa'da Anadolu Lisesi öğrencileri gazete kâğıtları, karton kutular ve halı kılıfları gibi atık malzemeleri kullanarak birbirinden ilginç kıyafetler tasarladı. Tasarladıkları kıyafetleri ilk olarak, Cumhuriyet Ortaokulu'nda yapılan mini defilede sergileyen öğrenciler, daha sonra geri dönüş konusunda farkındalık yaratmak için hazırladıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Öğrenciler, atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle yürüyerek defile düzenledi.
Gazipaşa Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Özyiğit, Atıkların geri dönüştürülmesi çok önemli. Böylelikle çevreye zarar verilmesi önlenmiş olacak. Yaptığımız projeyle de farkındalık yaratmak istedik.
Uzun bir süredir çalışıyoruz. Geri dönüşüm için kullanılan gazete, halı kılıfları, pil ve CD'lerden kıyafetler tasarladık ve sunduk. Halkımızın da bu konuda duyarlılığının her geçen gün artacağını düşünüyorum. Geri dönüşüm için kullanılabilecek malzemeleri geri dönüşüm kutularına koyarsak, tekrardan çevreye kazandırabiliriz diye konuştu.
Gazipaşa Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gül de Çevre kirliliği ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek istedik. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşüm maddelerinden kıyafetler yaparak halkımızın bu konuda bilinçlenmesini sağladık. Geri dönüşümün öneminden bahsettik. Bu konuda halkımızı bilinçlendirdiğimizi düşünüyoruz dedi.

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