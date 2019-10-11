HABER

Öğrencilerden gönüllü askerlik başvurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Başkentte Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Çankaya ilçesindeki askerlik şubesi önünde toplandı.

Öğrencilerden Recep Emin Demirtaş, harekata katılan askerlerin kalben yanında olduklarını göstermek istediklerini belirterek "Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde harekata katılan askerlerimize nasıl destek olabileceğimizi konuştuk ve gönüllü askerlik başvurusu yapmaya karar verdik." dedi.

Tüm Türkiye'nin Mehmetçiklerin yanında olduğunu söyleyen Demirtaş, "Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Askerlerimizin, masum insanların kurtarıcısı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nusret Atıf Göbütoğlu da Türk ordusuna destek olmak için gönüllü askerlik başvurusu yapmaya geldiklerini dile getirerek "Türk milletinin ve dünyadaki milyonlarca mazlumun duaları askerlerimizledir." diye konuştu.

Liseli öğrenciler, daha sonra gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvuru yaptı.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Kayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresiKayseri'de fabrika çalışanlarından Mehmetçik için Fetih suresi
Bolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiBolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı mehmetçik TSK Türk Silahlı Kuvvetlerinin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükmece'de 20 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu: 20 saatlik su kesintisi

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit

Yine sivilleri hedef aldılar! 2 şehit...

Barış Pınarı Harekatı'nda Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Siirt’te Kur’an kursu binasında yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

Kur’an kursunda yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.