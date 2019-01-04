Öğrencilerden hamsi festivaline yoğun ilgi

Festivalin bu yıl final sınavları öncesi yapıldığını ifade eden Karaman, "Hamsi şöleniyle öğrencilerimizin sınav öncesi üzerilerindeki psikolojik baskıyı biraz olsun rahatlatmak istedik. Mutlu olmalarını istedik. Mutlu insan daha rahat insandır. Böylece finallere stresten uzak girmelerini hedefledik. Çok keyifli bir etkinlik oldu." dedi.

Izgarada pişirilen hamsilerden tatmak isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı öğrenciler hamsi yiyebilmek için bir saat beklemek zorunda kaldı.

RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Konseyince düzenlenen ve 5 bin öğrencinin katıldığı şölende bir ton hamsinin dağıtımı sırasında uzun kuyruklar meydana geldi.

Katılımın fazla olduğunu vurgulayan Karaman, "Üniversitemize bağlı bütün öğrencileri servislerle festival alanına taşımaya çalıştık. Katılım nedeni ile kuyruklar oldu ama herkese yetecek kadar hamsi hazırladık." diye konuştu.

Öğrenci Konseyi Başkanı Saffet Çolak, hamsi şöleni için sivil toplum örgütlerinin büyük destek verdiğini kaydetti.

Final sınavları öncesi öğrenciler için iyi bir ortam olduğuna değinen Çolak, "Hepimizi sınav öncesinde festival ile biraz olsun rahatladık. Bu özellikle planlanan bir şeydi. Faydalı olması ve katılımın çok olması hepimizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan hamsiler öğrenciler tarafından 2 saatte tüketildi.

