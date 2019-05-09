Öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere onarım desteği

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Ramazan ayı içinde olunmasından dolayı bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Ünver, muhtarlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde gerekli seramik kaplama, sıva, badana, bakım ve onarım işlerinin yapıldığını belirtti.

İnşaat Teknolojileri Yapı Tasarım Öğretmeni Ali Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi.

Daha sonra kolları sıvayan öğrenciler evlerdeki tamir ve tadilat işlerini yapıyor. "Vefa" ekibinde görevli öğrenciler şu ana kadar 10 ailenin evinin çevresini değiştirdi.

Bir yıl önce kurulan ekip, muhtarlar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaşarak yapacakları işleri tespit ediyor. Tüm giderlerin okul tarafından karşılandığı malzemeler araçlara yüklenerek belirlenen adreslere öğrenciler tarafından götürülüyor.

HATAY (AA) - Hatay'da, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarak evlerinde tamir ve tadilat işlerini yapıyor.

Bu uygulamayla öğrencilerin el becerilerini geliştirdiklerini vurgulayan Ünver, ''Okulda gördükleri dersler ve atölyelerdeki çalışmalarla birlikte çocuklar, meslek konusunda tam anlamıyla donanım kazanıyorlar. Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde yaptıkları çalışmalarla da hem yardımlaşma duygularını artırıyor hem de sahada nasıl çalışacaklarını öğrenmiş oluyorlar.'' dedi.

Öğrencilerden Mustafa Ay da bölümüne severek geldiğini anlatarak, mesleğini, ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak pekiştirdiğini belirtti.

Aileleri mutlu ettikleri için kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Ay, okulunda çok iyi eğitim aldığını ve gelecekte inşaat mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

