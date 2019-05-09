HABER

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere onarım desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Hatay'da bir lisede kurulan "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tamir ve onarım işlerini yapıyor - İnşaat Teknolojileri Yapı Tasarım Öğretmeni Ali Ünver: -" Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde yaptıkları çalışmalarla hem yardımlaşma duygularını artırıyor hem de sahada nasıl çalışacaklarını öğrenmiş oluyorlar"

HATAY (AA) - Hatay'da, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan "Vefa" ekibi, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarak evlerinde tamir ve tadilat işlerini yapıyor.

Okul bünyesinde inşaat, elektrik, elektronik teknolojileri ve metal işleri bölümleri öğrencilerinden oluşturulan 50 kişilik ekip, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Bir yıl önce kurulan ekip, muhtarlar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaşarak yapacakları işleri tespit ediyor. Tüm giderlerin okul tarafından karşılandığı malzemeler araçlara yüklenerek belirlenen adreslere öğrenciler tarafından götürülüyor.

Daha sonra kolları sıvayan öğrenciler evlerdeki tamir ve tadilat işlerini yapıyor. "Vefa" ekibinde görevli öğrenciler şu ana kadar 10 ailenin evinin çevresini değiştirdi.

İnşaat Teknolojileri Yapı Tasarım Öğretmeni Ali Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi.

Ramazan ayı içinde olunmasından dolayı bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Ünver, muhtarlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde gerekli seramik kaplama, sıva, badana, bakım ve onarım işlerinin yapıldığını belirtti.

Bu uygulamayla öğrencilerin el becerilerini geliştirdiklerini vurgulayan Ünver, ''Okulda gördükleri dersler ve atölyelerdeki çalışmalarla birlikte çocuklar, meslek konusunda tam anlamıyla donanım kazanıyorlar. Öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde yaptıkları çalışmalarla da hem yardımlaşma duygularını artırıyor hem de sahada nasıl çalışacaklarını öğrenmiş oluyorlar.'' dedi.

Öğrencilerden Mustafa Ay da bölümüne severek geldiğini anlatarak, mesleğini, ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak pekiştirdiğini belirtti.

Aileleri mutlu ettikleri için kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Ay, okulunda çok iyi eğitim aldığını ve gelecekte inşaat mühendisi olmak istediğini sözlerine ekledi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Kayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildiKayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildi
Çamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusuÇamburnu Ormanları yakınındaki çöp depolama alanı için suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.