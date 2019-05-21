Öğrencilerden Jandarma Müzesine ziyaret

Başkentte öğrenciler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Müzeler Haftası dolayısıyla Jandarma Müzesini ziyaret etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi içinde bulunan Jandarma Müzesi, ortaokul ve lise öğrencilerini ağırladı.

Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu öğrencileri, iki kısımdan oluşan müzeyi gezdi.

Müzenin ilk kısmında teşkilatın kuruluşundan bu yana kullanılan silah, üniforma, teçhizat ve fotoğrafları inceleyen öğrenciler, ikinci kısmında ise günümüzde kullanılan teçhizatı görme fırsatı buldu.

Müzede yer alan, şehit emniyet personelinin üzerinden çıkan kişisel eşyanın sergilendiği bölüm, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Müze Sorumlusu Yıldırım Kavraal, müzeyi ziyaret edenlerin Jandarma Teşkilatının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini göreceğini belirtti.

Kavraal, "Biz burada öğrencilerin tarih derslerinde gördükleri figürleri sergiliyoruz. Öğrenciler buraya geldiklerinde kitaplarda okudukları figürleri somut bir halde görebiliyor. Ayrıca öğrenciler günümüzde kullanılan teçhizat ve teşkilatımızın yapısı hakkında bilgi ediniyor. Öğrenciler müzeyi gezdiklerinde tarihin içinde kısa bir yolculuk yapıyorlar." diye konuştu.

Kavraal, müzenin sadece öğrencilere değil tüm halka açık olduğunu söyledi.