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Öğrencilerden Jandarma Müzesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:51 | Son Güncelleme

Başkentte ortaokul ve lise öğrencileri, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Müzeler Haftası dolayısıyla Jandarma Müzesini ziyaret etti

Başkentte öğrenciler, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı ve Müzeler Haftası dolayısıyla Jandarma Müzesini ziyaret etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi içinde bulunan Jandarma Müzesi, ortaokul ve lise öğrencilerini ağırladı.

Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu öğrencileri, iki kısımdan oluşan müzeyi gezdi.

Müzenin ilk kısmında teşkilatın kuruluşundan bu yana kullanılan silah, üniforma, teçhizat ve fotoğrafları inceleyen öğrenciler, ikinci kısmında ise günümüzde kullanılan teçhizatı görme fırsatı buldu.

Müzede yer alan, şehit emniyet personelinin üzerinden çıkan kişisel eşyanın sergilendiği bölüm, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Müze Sorumlusu Yıldırım Kavraal, müzeyi ziyaret edenlerin Jandarma Teşkilatının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini göreceğini belirtti.

Kavraal, "Biz burada öğrencilerin tarih derslerinde gördükleri figürleri sergiliyoruz. Öğrenciler buraya geldiklerinde kitaplarda okudukları figürleri somut bir halde görebiliyor. Ayrıca öğrenciler günümüzde kullanılan teçhizat ve teşkilatımızın yapısı hakkında bilgi ediniyor. Öğrenciler müzeyi gezdiklerinde tarihin içinde kısa bir yolculuk yapıyorlar." diye konuştu.

Kavraal, müzenin sadece öğrencilere değil tüm halka açık olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Jandarma Müzesine ziyaret

- Başkentte ortaokul ve lise öğrencileri, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Müzeler Haftası dolayısıyla Jandarma Müzesini ziyaret etti

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret

Öğrencilerden Jandarma Müzesi'ne ziyaret
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Jandarma teşkilatının 180.kuruluş yılı Öğrencilerden jandarma müzesine ziyaret

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