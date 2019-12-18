HABER

Öğrencilerden 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü düzenledi.  Tokat Ülkü Ocakları öğrenci temsilcileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kadına şiddeti protesto için üniversite kampüsünde yürüş yaptı.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri 'kadına şiddete hayır' yürüyüşü düzenledi.

Tokat Ülkü Ocakları öğrenci temsilcileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi kadına şiddeti protesto için üniversite kampüsünde yürüş yaptı. Düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Kampüs girişinde başlayan yürüyüş, üniversite yemekhanesi önünde son buldu. Öğrenciler yürüyüş esnasında "Kadına şiddete hayır", "Kadına uzanan eller kırılsın", "Özgecan ölmedi aramızda yaşıyor" sloganları attı.

Yürüyüş sonrasında konuşan Ülkü Ocakları Üniversite Temsilcisi Gazi Güller, "Bizler kadına karşı şiddete her zaman karşıyız. Şiddetin karşısında bizlere Allah'ın emaneti olan kadınların daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha buradan haykırmak istiyorum. Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden temel insan hakkı ihlali olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin 'töre', 'gelenek' gibi sebeplerle meşrulaştırılamayacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
AÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırmaAÜ’den sosyal medya için bilimsel araştırma
Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandıKaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

Tuzla-Galatasaray maçına damga vuran dil!

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Kritik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

İnşaat halindeki okulda iskele çöktü! 1 ölü,1 yaralı

Trabzon'da 11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Trabzon'da 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Metin Topuz hakkında ikinci kez zorla getirme kararı

Metin Topuz hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.