Öğrencilerden 'kurtarma tatbikatı' gerçeği aratmadı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) bahçesinde, Sivil Savunma ve İtfaiye Bölümü ile Acil ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Amasya Üniversitesi'ne bağlı Suluova Meslek Yüksek Okulunda (MYO), Sivil Savunma ve Yangın Tatbikatı gerçekleştirildi. MYO bahçesinde yapılan tatbikat, Suluova MYO, Suluova İtfaiye Müdürlüğü, Amasya AFAD ve Suluova Devlet Hastanesi 112 Acil Servis ekiplerinin iş birliği ile yapıldı. Tatbikat öncesi konferans salonunda arama, kurtarma ve yangına müdahale gibi konularda öğrencilere yönelik eğitim sunumu da gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, deprem dolayısıyla yangın çıkan binaya MYO nizamiyesinden sirenlerle hızla giren itfaiye ekipleri, bina içerisinde mahsur kalan öğrencileri merdiven yardımıyla pencereden alarak 112 Acil Servis ekiplerine yönlendirip gerekli müdahalelerin yapılmasını sağladı. Bu arada AFAD ekipleri de, bina içerisindeki yangından etkilenerek pencere önlerinde toplanan öğrencileri açtıkları brandaya atlamalarını sağlayarak olay yerinden sedyelerle uzaklaştırıp ambulanslarla bölgeden tahliye etti. Diğer tarafta ise çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile arama kurtarma ekipleri yangını söndürerek çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Suluova Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Öğretim üyesi Dr. Murat Karavin, tatbikatın her sene düzenli olarak tekrarladıklarını söyledi. Karavin, "Bu gibi tatbikatlar doğal hayatın bir provası niteliğindedir. Öğrencilerimiz, teoride öğrendikleri bilgileri patrikte uygulamaya döktükleri zaman iş hayatlarında ve sosyal hayatlarında daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizle birlikle, AFAD, 112, İtfaiye ve Kızılay gibi kurumlarla ortak çalışma ve tatbikatlar yapıyoruz" dedi.

Daha nitelikli ve kaliteli eleman yetiştirmek için benzeri çalışmalarının süreceğini belirten Karavin, tatbikatta destek ve katkı sunun kurumlara da teşekkür etti.