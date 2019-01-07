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Öğrencilerden, mahkumlara kitap

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde eğitim veren Vehbi Koç İlkokulu'nun öğrencileri düzenledikleri kitap kampanyası ile 30 ilin ihtiyaç sahibi okullarındaki öğrencilere daha önce 3 bin kitap gönderdi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde eğitim veren Vehbi Koç İlkokulu'nun öğrencileri düzenledikleri kitap kampanyası ile 30 ilin ihtiyaç sahibi okullarındaki öğrencilere daha önce 3 bin kitap gönderdi. Öğrenciler bugün de Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkumlara 250 kitap gönderdi. Vehbi Koç İlkokulu’nda görevli öğretmen Selma Küçük, kendisi gibi her yaştan insana okuma alışkanlığı aşılamak için ‘Kalpten kalbe giden yoldur’ isimli projeyi hayata geçirdi. Büyük ilgi gören projeyle evlerde kitaplıklarda bulunan kitaplar, ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılıyor. Bu zamana kadar 81 ildeki köy okulları taranırken; ihtiyaç sahibi 30 ildeki köy okullarına 3 bine yakın kitap gönderildi. 3-K sınıf öğretmeni olan Küçük’ün yürüttüğü projede son olarak kitaplar Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkumlar için oluşturulan kütüphane için toplandı. Projedeki hedeflerinden söz eden Selma Küçük, “Yürüttüğüm projemde özendirici ve farkındalık oluşturan çalışmalarla başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insana okuma alışkanlığı kazandırmayı, kitap aracılığıyla insanlar arasında paylaşma, yardımlaşma ve hediyeleşme değerlerini pekiştirmeyi hedefliyorum. Okuldaki velilerimizden ve ilçe halkımızdan temin ettiğimiz evlerindeki okunmuş durumda olan hikaye, masal ve ansiklopedileri 81 ilimizin köy okullarına ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 30 ilimizin birer köy okuluna ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu okullarımıza 3 bine yakın kitap gönderdik. Bu proje dahilinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkumların topluma kazandırılması açısından cezaevinde bulunan kütüphanedeki kitap sayısını zenginleştirmek için başlattıkları kampanyaya 254 kitap ve 13 ansiklopediyle destek veriyoruz. İlçe esnafımızdan Mustafa Şiren’in destekleriyle kitaplarımız temin edilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Okul Müdürü Mevlüt Bilgin ise, “Vehbi Koç İlkokulu'nda okumaya dair etkinliklerimiz çeşitli farkındalıklarla devam etmektedir. Bu anlamda öğretmenlerimizin, velililerimizin, personelimiz ile öğrencilerimizin yoğun ve destekleri bizleri daha çok çalışma azmimizi artırmakta, ‘Bir adım önce, bir adım önde’ vizyonumuza yakışanı yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu anlamda projeyi yürüten öğretmenime, değerli esnafımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Öğrenciler daha sonra PTT yoluyla kitapları gönderdiler.

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