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Öğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

ADANA'da öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazıp, asker selamı gönderdi.

Öğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da öğrenciler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazıp, asker selamı gönderdi.
Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazdı. Öğrenciler, harekatla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları mektupları üzerinde asker ve Türk Bayrağı olan zarfların içine koydu. Mektuplar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mehmetçiğe asker selamı da gönderen öğrenciler kendilerini koruyan askerlere teşekkür ederek, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyorsak onların sayesinde. Bugün öğretmenlerimiz, üzerine basabileceğimiz vatan toprağı olmazsa, başarılı öğrenci olmamızın bir önemi olmadığını söyledi. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce gezmemizi sağlayan askerlerimize moral mektubu yazmak istedik" dedi.
Yazılan mektuplar daha sonra, sınırda görev yapan askerlere gönderildi.
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Öğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubuÖğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubuÖğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubuÖğrencilerden, Mehmetçiğe asker selamlı moral mektubu

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