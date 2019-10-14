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Öğrencilerden Mehmetçiğe bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Karabük’te KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.Karabük Bahaddin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek amacıyla düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı’na manevi destek vermek için yurt binasına dev Türk bayrakları astı.

Öğrencilerden Mehmetçiğe bayraklı destek

Karabük’te KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ve Mehmetçiğe destek için bayrak astı.
Karabük Bahaddin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok etmek amacıyla düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı’na manevi destek vermek için yurt binasına dev Türk bayrakları astı. Bayrak çevresinde toplanan öğrenciler, “Şanlı Türk bayrağımızın altında Barış Pınarı Harekatı’na destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mehmetçiğe bayraklı destek

Öğrencilerden Mehmetçiğe bayraklı destek

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