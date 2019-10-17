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Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri yazdıkları mektuplar ile birlikte paketledikleri yer fıstığı ve lokumu Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Kuzeyinde PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyona destekler sürüyor.

Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri yazdıkları mektuplar ile birlikte paketledikleri yer fıstığı ve lokumu Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere gönderdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Kuzeyinde PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyona destekler sürüyor. Kadirli ilçesinde bulunan Ergenekon Şehit Mehmetçik İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere moral vermek için duygu ve düşüncelerini anlatan mektup yazdılar. Mektup ile birlikte Osmaniye yer fıstığı ve lokum paketleyen öğrenciler bu hediyelerini PTT aracılığı ile asker amcalarına gönderdiler.
Öğrencileri mektupları göndermek üzere PTT’ye getiren okul müdürü Fatih Bekar, “Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimize destek vermek amacıyla öğrencilerimizle PTT’ye gelmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize milli bilinci ve vatan sevgisini kazandırmak için buradayız. Buradan tüm Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olup sağ sağlim evlerine dönerler” şeklinde konuştu.
İlkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Bozdogan ise “Askerlerimize mektup göndermek için buraya geldik. Gerekirse bizde gidebiliriz” dedi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup

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