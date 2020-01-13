HABER
  4. Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:28 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrenciler, Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için mektup yazdı."El Ele Daha Güçlüyüz Projesi" kapsamında Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral vermek için mektup yazdı.Öğrenciler Kurtkulağı Mahallesi’nde farkındalık oluşturmak için "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "El Ele Daha Güçlüyüz" diyerek farkındalık oluşturdular.Yüreği vatan sevgisi ile dolu olan öğrencilerin yazdığı mektuplar Suriye’de görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Botaş Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Adana’nın Ceyhan ilçesinde öğrenciler, Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için mektup yazdı.
"El Ele Daha Güçlüyüz Projesi" kapsamında Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Kurtkulağı Orhan Ekinci İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Suriye’de görev yapan Mehmetçiğe destek ve moral vermek için mektup yazdı.
Öğrenciler Kurtkulağı Mahallesi’nde farkındalık oluşturmak için "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "El Ele Daha Güçlüyüz" diyerek farkındalık oluşturdular.
Yüreği vatan sevgisi ile dolu olan öğrencilerin yazdığı mektuplar Suriye’de görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Botaş Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Tek teker üzerinde hız denemesi kazayla sonuçlandı; kaza anı kask kamerasındaTek teker üzerinde hız denemesi kazayla sonuçlandı; kaza anı kask kamerasında
Kamyonet takla attı: 3 yaralıKamyonet takla attı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'de Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı

Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı!

Erzurum'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kimseye aldırış etmediler!

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Evini adeta müzeye çevirdi! 20 yıldır topluyor

Sarıyer'de tehlikeli anlar! Motosikletlilerin kazası kask kamerasında

Sarıyer'de korkunç anlar kask kamerasında

Yakıtı biten motosikleti iple böyle çekti! Trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada

Gören inanamadı! Tehlikeli yolculuk kamerada

Büyükçekmece'de tehlikeli yolculuk kamerada

Büyükçekmece'de tehlikeli yolculuk kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.