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Öğrencilerden Mehmetçik'e "kalpli" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, kalpli koreografi oluşturarak açtıkları Türk bayrağı ve pankartla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler, kalpli koreografi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ahlat Yunus Ensari İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Öğretmenleriyle 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu Çarho mevkisine giden öğrenciler, burada el ele tutuşarak kalpli koreografi oluşturdu.

Öğrenciler, oluşturdukları kalbin içinde dev Türk bayrağı ve Barış Pınarı yazılı pankart açarak harekata destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat Barış Pınarı Harekatı Bitlis destek öğrenci

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