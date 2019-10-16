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Öğrencilerden Mehmetçik’e marşlı Türk bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e söyledikleri marş eşliğinde dev Türk bayrakları açarak destek verdi.TSK’nın Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na bir destek de Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden geldi.

Öğrencilerden Mehmetçik’e marşlı Türk bayraklı destek

Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e söyledikleri marş eşliğinde dev Türk bayrakları açarak destek verdi.
TSK’nın Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na bir destek de Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler önce marş söyledi. Ardından ise marşın eşliğinde dev Türk bayrakları açarak Mehmetçik’e destek verdi. Öte yandan öğrenciler ellerinde bulunan pankartlara “Zafere yemin ettik sen mağlup etme Allah’ım” yazarak Mehmetçik için dua etti. Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi. Öğrencilerin açtığı dev Türk bayrakları havadan muhteşem görüntüler oluşturdu. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videonun altına bir çok kişi tarafından destek mesajı yazıldı.

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