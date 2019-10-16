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Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Nevşehir’de ilkokul 3.

Nevşehir’de ilkokul 3. sınıf öğrencileri “Barış Pınarı Harekatı” operasyonuna katılan Mehmetçiklere duygu dolu mektup yazdı.
Nevşehir Kardelen Eğitim Kurumları ilkokul 3.sınıfta öğrenim gören öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere mektup yazdı. İlkokul 3.sınıfta okuyan minik öğrencilerden duygu dolu yüklü mektuplar okul idaresi tarafından Şanlıurfa’da görev yapan Mehmetçiklere gönderilecek.
Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere mektup yazan Ecrin Kahveci sizi Allah’a kendimizi de sizlere emanet ediyoruz dedi. Kahveci, “Ben buraya Mehmetçiklerimizi sevdiğimiz için içimden geçen duyguları yazdım. Düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum” derken Kahveci mektubunda, “Canım Mehmetçikler sizi çok seviyoruz. Siz bizim geleceğimiz için, yurdumuz için kendi canlarınızı feda ettiğin için sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah sağ salim gidip sağ salim gelirsiniz. Bütün arkadaşlarımız ile size çok dua ediyoruz. Şu an operasyon halindesiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Biz sizlere inanıyoruz bizleri koruyacaksınız. Hep hayal ederdim Allah izin verirse bende sizin gibi asker olacağım. Siz Allah’a emanet bizde sizlere” sözlerine yer verdi.
3.sınıf öğrencilerinden Yazer Cingil’de, “8 yaşındayım. İnşallah Mehmetçiklerimiz sağ salim ülkemize dönerler. Biz onları çok seviyoruz. Bizim güvenliğimiz için askerlerimiz canlarını bağışlıyorlar” derken Eren Geçken ise açıklamasında, “Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. İnşallah sağ salim ülkemize geri dönerler. Başarılı bir zaferle ailelerini yanına sağ salim gelirler. Bizde de mutlu oluruz onlarda mutlu olurlar” diye konuştu.
İlkokul 3. sınıf öğrencileri mektuplarını yazmasının ardından ise hep birlikte “Mehmetçiğimize selam olsun” derken asker selamı verdiler.

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup

Öğrencilerden Mehmetçiklere duygu dolu mektup
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