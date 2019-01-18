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Öğrencilerden okullarını yaptıran hayırsevere duygulandıran ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Ali Baba Anaokulu" öğrencileri, okullarını yaptıran hayırsever Ali Baltacı'yı ziyaret ederek karnelerini gösterdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "Ali Baba Anaokulu" öğrencileri, okullarını yaptıran hayırsever Ali Baltacı'yı ziyaret etti.

Öğretmenlerinin eşliğinde Baltacı'nın evine giden minik öğrenciler, kendisine çiçek vererek elini öptü.

Ziyarette duygulanan Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları çok sevdiğini söyledi.

Çocukların kendisini ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Baltacı, şöyle konuştu:

"Hepsi yüreğimin içinde. Çocuklara o kadar sempatim, sevgim var ki... Annesi eline almış çocuğu, yolda gidiyor. Etek giydirmiş, kurdele takmış, gidiyor. O annesinin elinde değil benim yüreğimde. Sevme de dur bunları. Kendi çocuklarımı sevemedim. İstanbul'da iş yerlerim vardı, sabah erken kalkarım, çocuk uyuyor, akşam geç gelirim çocuklar erken yatmış. Kendi çocuklarımı sevemedim ancak torunlarımı sevebildim. Bunlar da benim torunlarım, bunları seviyorum."

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de eğitimde birinci dönemi başarılı şekilde tamamladıklarını belirtti.

Baltacı'nın her zaman eğitimde yanlarında olduğunu ve eğitime kendini adadığını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Safranbolu'ya Ali Baba Anaokulu'nu kazandırdı. Onun yanına Ali Baba İlkokulunu kazandırıyor. Yine Safranbolu'ya cami kazandırdı. Eğitim aşığı. Şu anda da bize her türlü desteği sağlıyor. Yaptırdığı anaokulunun öğrencileri kendileri gelmek istedi, sürpriz yapmak istediler. Biz de öğrencilerimizle Ali babanın evine misafir olduk."

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Ali Baltacı anaokulu Hasa Gümüş Karabük Safranbolu ziyaret

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