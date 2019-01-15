Öğrencilerden öldürülen akademisyenin anısına video

Ankara'da, lise öğrencileri, öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in anısına, "önemli olan iyi bir insan olmak" konulu video çekti.

Kahramankazan ilçesinde Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri, okullarının çeşitli bölümlerinde kamera karşısına geçerek öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Şenel için bir video hazırladı.

"Sadece iyi bir hukukçu olmak istemiyorum." diyen ve değişik meslek isimleriyle bunu tekrar eden öğrenciler, videonun sonunda ise "önemli olan iyi bir insan olmak." cümlesini hep birlikte söyledi.

Öğrencilerin hazırladıkları videoya, öğretmenleri de destek verdi.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimin yanı sıra insani duyguların da eğitimdeki önemine işaret etti.

Yaşanan acı olayın bunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu aktaran Erdoğan, "Ceren Damar'ın anısının yaşatılması adına öğrencilerimizden gelen böyle bir çalışma bizi çok mutlu etti, gelecek adına biraz daha umutlandırdı. Öğrencilerimizin dediği gibi önemli olan iyi bir insan olmak." dedi.

