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  4. Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi

Öğrencilerden polislere 'kartopu' sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, planlı bir olay ihbarı üzerine okula gelen polislere kartopu sürprizi yaptı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, planlı bir olay ihbarı üzerine okula gelen polislere kartopu sürprizi yaptı. Polislerle öğrencilerin karşılıklı kartopu oynadığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.
İmranlı Kaymakamlığı polisler ile ilçede öğrenim gören öğrencilerin arasındaki bağı güçlendirmek için yaptığı çalışma kapsamında Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kartopu etkinliği planladı. Okul yönetimi polisi arayarak okulda bir olay yaşandığı ve müdahale edilmesi gerektiği ihbarında bulunuldu. Bu sırada öğrenciler, okul bahçesinde bulunan kardan tepenin arkasına saklanarak polisleri bekledi. Bir süre sonra okula gelen polis ekipleri araçlarından indiği sırada öğrenciler kartopu ile polisleri karşıladı. Polis ile öğrenciler bir süre kıyasıya bir kartopu oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, öğrencilerin polislere sarılması ile sona erdi.
'UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK'
Etkinlik hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, "Bizim etkinlikteki amacımız, ilçe polisimiz ile öğrencilerimiz arasındaki bağı güçlendirmek. Amacımıza da ulaştığımızı zannediyorum. Çocukken biz de çok kartopu oynardık. Çocukların bu etkinlikle polislere olan bakış açılarını iyi yönde güçlendirmek istedik. Bu etkinlik şimdi çocuklar için unutulmaz bir anı olacaktır" dedi.
Kar topu savaşına katılan öğrenciler ise heyecanlı anlar yaşadıklarını belirterek, polisleri çok sevdiklerini dile getirdi.

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