Öğrencilerden Sabiha Gökçen’de 19 Mayıs sergisi

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda öğrencilerin hazırladığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sergisi açıldı.

İstanbul’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda çok anlamlı bir sergi açıldı. Kurtköy’de özel bir kolejde okuyan 52 öğrencinin öğrencilerinin hazırladığı 3 boyutlu ve yağlı boya temalı 17 eser Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş Terminali sergi salonunda sergilenmeye başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100’üncü yılı anısına açılan sergiye havalimanları çalışanları, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sergi 17-20 Mayıs tarihleri arasında tüm yolculara açık olacak.

Sergi açılışında konuşan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını kutluyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, böyle anlamlı bir yılda gençlerimizin, 19 Mayıs için hazırladıkları birbirinden anlamlı Atatürk portrelerinin olduğu bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Her zaman çok değerli çalışmalar ile bize geliyorlar biz de onlara katkı veriyoruz. Yolcularımızın da bu sergiye yoğun ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Çok fazla emek verilerek ve harcanarak yapılmış eserler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.