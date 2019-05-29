Öğrencilerden şehit annelerine duygulandıran mektup

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit annelerine mektup yazdı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki şehit annelerini unutmadı.

Öğrenciler, vatan için evlatlarını feda eden annelere minnet duygularını dile getirmek için mektup yazma talebini Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğini alan 57 öğrenci, Ramazan Bayramı için ilçedeki 22 şehit annesine duygu yüklü mektuplar kaleme aldı.

Öğrenciler, yazdıkları mektupları posta yoluyla şehit annelerine gönderdi.

Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve okul temsilcisi Bayram Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit annelerine mektup yazarak yanlarında olmak istedikleri söyledi.

Kendilerinin uzakta olsalar da telefonla arayıp aileleriyle görüşebildiklerini belirten Bolat, şehit annelerinin ise evlatlarını artık ancak ahirette görebileceğine işaret etti.