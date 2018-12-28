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Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:57 | Son Güncelleme

EDİRNE'deki İstiklal Ortaokulu'nun öğrencileri, Güneydoğu'da, sınır hattında görev yapan askerlerin yeni yılını kutlamak amacıyla yazdıkları mektupları PTT üzerinden bölgeye gönderdi.  PTT Edirne Şubesi'ne ellerinde Türk bayraklarıyla gelen İstiklal Ortaokulu'nun öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele eden, sınır hattında görev yapan askerlerin yeni yılını kutlamak için yazdıkları mektupları gönderdi.

Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubu

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'deki İstiklal Ortaokulu'nun öğrencileri, Güneydoğu'da, sınır hattında görev yapan askerlerin yeni yılını kutlamak amacıyla yazdıkları mektupları PTT üzerinden bölgeye gönderdi.
PTT Edirne Şubesi'ne ellerinde Türk bayraklarıyla gelen İstiklal Ortaokulu'nun öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele eden, sınır hattında görev yapan askerlerin yeni yılını kutlamak için yazdıkları mektupları gönderdi. PTT Edirne Merkez Şube Müdürü Bülent Yıldız'ın karşıladığı öğrencilere okul müdürü Yakup Öz de eşlik etti. Öğrenciler arasında bulunan, Suriye'deki iç savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte Edirne'ye yerleşen Namat Atmuri'nin de duygu dolu mektubu dikkat çekti. Atmuri, "Biz burada onların sayesinde rahat uyuyoruz. Askerlerimiz sayesinde burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Türk askerine minnettarım. Mektubumda, Suriye'den geldiği belirttim ve onlara teşekkür ettim. Ailelerine sağ salim kavuşmalarını dileyerek, yeni yıllarını kutladım" dedi.
Asker çocuğu olan Necmi Yusuf Ateş de etkinlik boyunca asker selamı verdi. Ateş, "Vatanı için kanını seve seve döken bütün askerlere ve Mehmetçiğe Edirne'den selam olsun" diye konuştu.
İstiklal Ortaokulu'nun müdürü Yakup Öz, Mehmetçiğin sevdiklerini geride bırakarak, vatanı uğruna operasyonda olduğunu belirtip, bu nedenle öğrencilerle etkinliği düzenlediklerini söyledi. Öz, "Bildiğiniz gibi vatanımızın güney kısmında Suriye'nin kuzeyinde yerleşmiş olan PKK/PYD terör örgütünün temizleme adına çok büyük bir operasyon içindeler, sevdiklerini geride bırakarak bizi koruma adına oradalar. Onlara gerçekten minnettarız. Kalplerinde vatan ve bayrak sevgisiyle oradalar. Onları yalnız bırakmama adına öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olarak motivasyon adına onlara mektup yazmak istedik. Çobanbey Hudut Karakolu'na mektupları Edirne'den gönderiyoruz. Mehmetçiğimiz hedef 'Kızıl Elma' diyerek yola çıktı. Bu vatan durdukça bizler bu hizmet peşinde koşacağız" dedi.
PTT Edirne Merkez Müdürü Yıldız ise öğrencilerin duyarlı davranışı dolayısıyla çok duygulandıklarını belirterek, "Ben gerçekten çok duygulandım. Kocaman yürekli öğrencilerimizin bu kocaman üretmiş olduğu organizasyona çok mutlu oldum. Geleceğimizin teminatı olduklarını buradan bir kez daha göstermiş oldular" dedi.

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Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubuÖğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubuÖğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubuÖğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubu

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