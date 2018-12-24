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Öğrencilerden sokak hayvanları yararına konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 18:11 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması amacıyla konser düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlediği konserde, 500 lira topladı.

Öğrenci grupları tarafından bir restoranda verilen konsere, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe katılanlar keyifli vakit geçirdi. Sokak hayvanları için yaklaşık 500 lira toplandı.

Müzik Kulübü Başkanı Ozan Can Altuntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, son zamanlarda hayvanlar üzerinden duyulan kötü haberler üzerine bu konseri düzenlediklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Altuntaş, konserden elde edilen gelir ile sokak hayvanlarının mama ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Altuntaş, bu tür güzel çalışmaları yaymak istediklerini anlatarak, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi ise üniversite öğrencilerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Bu davranışın örnek olması gerektiğini anlatan İbrikçi, soğuklarda 17 saat aç duran canlıların hayatlarını kaybettiklerini sözlerine ekledi.

İşletme sahibi Ergin Kalınoğlu da hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu kentte sokak hayvanlarının sesini duyan öğrencileri tebrik ederek, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenciler sokak hayvanları üniversite

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