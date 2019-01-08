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Öğrencilerden sokak kedilerine rengarenk yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki bir ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, sokak kedileri için rengarenk yuvalar yaptı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki bir ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, sokak kedileri için rengarenk yuvalar yaptı. Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3'ncü sınıfında öğrenim gören 22 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte 'Minik patiler üşümesin' adlı bir proje hazırladı. Proje kapsamında öğrenciler poşet, karton kutu ve plastik gibi topladıkları katı atık materyallerden sokak kedileri için yuva yaptı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile sınıf öğretmenleri ve velilerin katılımıyla, düzenlenen proje tanıtımında öğrenciler, rengarenk yuvaları göstererek, "Minik patiler üşümesin" dedi. Çocuklar, ayrıca öğretmenleri ve velileriyle birlikte kentteki bir hayvan rehabilitasyon merkezine giderek, mama götürdü. Okulun Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya, "Çocuklarımıza merhameti, vicdanı aşılamak ve yerleştirmek önemli. Bu proje ile çocuklarımızda bahsettiğim üç önemli kavramı aşılamaya başladık" dedi. Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da, "Çocuklarımızın canlıları koruması ve sahip çıkması için hazırlanan bu proje çok anlamlı" diye konuştu.

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