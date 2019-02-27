HABER

Öğrencilerden Somali'deki hastalar için gözlük üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, Somali'deki ihtiyaç sahibi hastalar için 200 gözlük üretti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, Somali'deki ihtiyaç sahibi hastalar için 200 gözlük üretti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, Türklerin her gittiği yere iyilik götürdüğünü, Türk göz hekimlerinin gönüllü olarak Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başta katarakt olmak üzere birçok başarılı ameliyata imza attığını belirtti.

Katarakt ameliyatı sonrasında hastaların gözlük kullanmak zorunda olduğuna dikkati çeken Ateş, yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahibi binlerce kişinin gözlük temininde zorlandığını kaydetti.

İlk etapta bin civarında gözlük teminini amaçlayan bir projeye öğrencilerinin destek olmak istediğini ifade eden Ateş, "Öğretim görevlilerimizin de desteğiyle okulumuzda gözlük üretmeye başladılar. Ürettikleri 200 gözlükle sınırlar ötesindeki ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişecekler." dedi.

Öğrencilerden Behiye Coşkun, binlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların dünyayı daha net görmelerini ve yüzlerinin gülmesini sağlamanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi başvurdu57 kişinin alınacağı iş için 12 bin kişi başvurdu
AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandıAFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Ankara Çubuk gözlük İhtiyaç öğrenci proje yardım

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

AFAD inceleme yaptı! Mahalleye giden yollar kapandı

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Yanından hiç ayrılmıyor! Bu dostluk filmlere konu oluyor

Antalya'daki 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili korkunç iddia

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

7 ayrı suçtan aranan zanlı böyle yakalandı

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Kaleiçi'nin 'Sadri baba'sı geçmişi geleceğe taşıyor

Berkin Elvan davasında keşif kararı

Berkin Elvan davasında keşif kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.