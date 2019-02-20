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Öğrencilerden Suriyeli ailelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Öğrenciler, "Modern Dönemin Ensar ve Muhacirleri Projesi" ile Suriyeliler için hediyeler hazırladı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Modern Dönemin Ensar ve Muhacirleri Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi Suriyeli arkadaşlarına yardım ediyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmenlerin desteğiyle hayata geçen projede ilk olarak, okuldaki Suriyeli öğrenciler belirlendi, gönüllü öğrencilere proje hakkında bilinç kazandırıldı.

Projeye katılan 20 sınıftan öğrenciler, hediyelerini seçerken para yardımından çok, giyilmemiş elbiseler ve taze erzağı tercih etti.

Öğrenciler, hediye paketlerini Suriyelilerin yaşadıkları evlere götürüp, ailelerle ve çocuklarla sohbet etti.

Okul Müdürü Mehmet Koç, oluşturdukları sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilerin hem eğitim alıp hem de okulda yardıma muhtaç arkadaşlarının bazı ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi.

Öğrencilerin projeyle, sosyal dayanışmayı, yardımlaşmada özenli ve ölçülü olmayı öğrendiğini belirten Koç, "Öğrencilerimiz hediye almanın değerini de öğrendi. Elbette gönüllü öğrenciler için yardım edecekleri kardeşlerinin yaşadığı yeri görüp, imkanlarını bilmeleri bir dahaki aya hazırlayacakları hediyeleri seçmelerinde ve empati geliştirmelerinde yardımcı oldu." diye konuştu.

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"Modern Dönemin Ensar ve Muhacirleri Projesi" Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

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