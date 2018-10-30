Öğrencilerden Türk bayraklı koreografi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamlında Türk bayrağı koreografisi oluşturdu. Melikgazi ilçesi İldem semtindeki Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkkılıç Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayraklı koreografi oluşturdu. Hazırlık çalışmaları 2 gün süren koreografide bin 330 öğrenci, 83 öğretmen ve veli katıldı. Okul Müdürü Mehmet Kemal Nasuhoğlu, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

