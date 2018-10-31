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Öğrencilerden Türkçe'nin yanlış kullanılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

RİZE'de Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, özellikle sosyal medya yoluyla Türkçe'nin bozulmasına tepki göstermek amacıyla 'Dilimiz Tutsak Mı' adlı projeyi hayata geçirdi.

Ayetkin KALENDER (DHA) RİZE'de Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, özellikle sosyal medya yoluyla Türkçe'nin bozulmasına tepki göstermek amacıyla 'Dilimiz Tutsak Mı' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje hakkında bilgilendirme yapmak için Memişağa Parkı'nda toplanan öğrenciler ve öğretmenleri, ellerindeki pankartlarla Türkçe'nin katledildiğini öne sürerek tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya fermanından örnekler vererek alanda ferman da okudu. 'TÜRKÇE TUTSAK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR' Öğrencilerin ortak bildirisinde Türkçe'nin katledilişine ve tutsak edilmesine dur demek için toplandık. Türkçe maalesef katlediliyor. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeleri anbean takip eden ve yeni çıkan akımlara ayak uydurmaya çalışan genç nesil, popüler olmak için Türkçe'yi bozmakta ve bunu bir marifet sanmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak dünyayı yöneten güçlü devletler, diğer devletler üzerinde sadece ekonomik olarak baskı kurmayıp, dillerinin de içine girmiş oluyorlar. WhatsApp, Twitter, Instagram ve Facebook gibi popüler olan, muazzam kitlelere hitap eden sosyal medya araçları ve burada kullanılan kelimeler dile en büyük zararı vermektedir. Bu popüler demeye dilimin bile varmadığı sözcüklere heves eden kişiler, Türkçe'ye zarar vermektedirler. Bu kişiler aslında dış güçler tarafından asimile edildiklerinin farkında değildirler. Yüzyıllar boyunca, dünyanın birçok noktasında hüküm süren Türkçe, tutsak edilmeye çalışılıyor. İşte biz bu durumun karşısında yıllar önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in yaptığı gibi dimdik duruyoruz ifadelerine yer verildi. 'HALKI BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ' Etkinliğe katılan öğrencilerden Hacer Efsa Küçükaydın, birçok kişinin popüler olmak adına Türkçe kelimelerin yerine yabancı kelimeleri veya kısaltmaları kullandığını belirterek, Bu durum kurduğumuz cümlelerin yabancılaşmasına yol açıyor. Burada yaptığımız etkinlik ilk adımımızdı. Daha önce bunları planladık, bundan sonra bu konuda ilanlar dağıtarak halkı bilinçlendirmeye çalışacağız. Farklı okullara bilinçlendirme yapmak adına gideceğiz. Okulumuzda herkes bu konunun üzerinde duruyor dedi. Bir diğer öğrenci Elif Hüsna Kaplan ise, Türkçe yerine yabancı kelimelerin kullanılmasının giderek yaygınlaştığını ve dile hakim olduğunu söyledi. Kaplan, bu durumu engellemek adına okullarının çalışacağını ve özlerini koruyacaklarını belirtti. 'DİLİMİZ TUTSAK MI' Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yaşar Keskin ise, Dilimiz Tutsak Mı adlı projemizin temel amacı; milli birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan ve bizi biz yapan değerleri ayakta tutan dilimizin yanlış kullanılarak katledilmesine tepki göstermektir. Sosyal medyada ve sokaklarda dilimizin yanlış kullanılması, Türkçe'nin katledildiği görülüyor. Kendi diline hakim olamayanlar, başkalarının diline mahkum olurlar diye konuştu

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