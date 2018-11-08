Uşak'ta görevine yeni başlayan Vali Funda Kocabıyık'a, ilde devam eden yatırımları ve trafik yoğunluğunu helikopterle incelerken, ortaokul öğrencileri tarafından "Hoş geldin" koreografisiyle sürpriz yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Uşak Havalimanı'ndan kalkan Vali Kocabıyık, İzmir-Ankara kara yolu ile Uşak-Denizli ve Uşak-Kütahya kara yollarında trafik yoğunluğunu inceledi.

Murat Dağı ve eteklerindeki doğal bitki örtüsüyle ilgili de bilgi alan Vali Kocabıyık, daha sonra sırayla Banaz, Eşme, Ulubey, Sivaslı ilçelerini de havadan inceledi.

Büyük Uşak Kanyonları ile ilgili Uşak Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'dan bilgi alan Vali Kocabıyık, daha sonra Karahallı ilçesine geçti.

- Öğrenciler sürpriz yaptı

Vali Funda Kocabıyık, ilçede helikopterle inceleme yaptığı sırada ilçe stadyumunda bir araya gelen Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri "Hoş geldin" koreografisi oluşturdu.

Öğrencilere havadan el sallayan Vali Kocabıyık'ın, yarın öğrencileri ziyarete gideceği belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren inceleme gezisine Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Karahallı Kaymakamı Önder Çengel ve Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar katıldı.

