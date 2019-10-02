Öğrencilerden yaya önceliği nöbeti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında tüm yurtta düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Antalya’da da emniyet ve jandarma ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ile bu kazalardaki can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarını önlemek adına yürürlüğe koyduğu 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında, yurt genelinde eş zamanlı yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Antalya'da Konyaaltı Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Emniyet görevlileri ve öğrenciler, ellerindeki 'Önce Yaya, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz', 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın', 'İlk Geçiş Hakkı Yayalarındır' yazılı dövizlerle yaya geçidinde sürücülere önceliğin yayalara ait olduğunu anlattı. Durdurulan bazı sürücülere, önceliğin yayaya ait olduğuna dair kanun metni ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Uygulama sırasında emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye de ceza uygulandı.