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Öğrencilerden yaya önceliği nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında tüm yurtta düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Antalya’da da emniyet ve jandarma ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında tüm yurtta düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği Antalya’da da emniyet ve jandarma ekipleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazaları ile bu kazalardaki can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarını önlemek adına yürürlüğe koyduğu 'Trafikte yaya önceliği' projesi kapsamında, yurt genelinde eş zamanlı yapılan 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği, Antalya'da Konyaaltı Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Emniyet görevlileri ve öğrenciler, ellerindeki 'Önce Yaya, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz', 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın', 'İlk Geçiş Hakkı Yayalarındır' yazılı dövizlerle yaya geçidinde sürücülere önceliğin yayalara ait olduğunu anlattı. Durdurulan bazı sürücülere, önceliğin yayaya ait olduğuna dair kanun metni ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Uygulama sırasında emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye de ceza uygulandı.

Yayalara öncelik hakkı tanıyan kanunun geçen sene yürürlüğe girdiğini hatırlatan Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, yurttaşların büyük ölçüde yasaya uyduğunu belirterek, “Ancak yine de henüz bilince ulaşamamış şoförlerimiz var. Bu duyarlılığı artırmak için tekrar buradayız. Umuyoruz ki herkes yüzde 100 yayaya önceliği uygulamaya çalışsın, uygulasın. Epeyce bir cezası da var bunun ve inşallah cezai durumlara düşmeden insanlarımız büyük bir medeni olgunluk içinde bu kurala uyar" dedi.

Etkinliğe destek veren Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi'nden Tahsin Dağlı, farkındalık için bu tür etkinliklerin önemine işaret ederek, “Bir engelli olarak yeni engelliler oluşmasın diye bu etkinliğe isteyerek katıldık. Antalya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı yaya öncelikli kent çalışmalarına başından beri katkı vermeye çalışıyoruz. Sürücüler de bir yayadır aslında. Yaya da, sürücü de kendi sağlıkları, gelecekleri için dikkat etmek durumundalar. Cezası var ama insan hayatı her şeyden önemli. Engellilik sebeplerinden biri de trafik kazalarıdır ve kazasız günler diliyorum" diye konuştu.

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