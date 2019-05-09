Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları uyarılarda bulunan öğrencilerin bu etkinliğine Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve şube müdürleri de katıldı.

Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince düzenlenen etkinlikle yayaların geçiş önceliğine ve trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2019’un "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesinin ardından bu çerçevede yürütülen uygulamalara destek vermek amacıyla böyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin trafik polisi üniforması giyerek trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturduklarını anlatan Yardımcı, şöyle konuştu:

"2019 yılı 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak değerlendiriliyor. Bu vesileyle biz de Trafik Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu uygulamaya, Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerimizin de dahil olmasını istedik. Polis arkadaşlar ile öğrencilerimiz, yaya geçiş önceliği ve trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için sürücülere hem broşür dağıttılar hem de uyarılarda bulundular. Ramazan dileklerini de ileten öğrencilerimize sürücüler de sağ olsunlar çok yoğun ilgi gösterdi."

Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hazal Evren, hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği için düzenledikleri etkinliğin çok verimli geçtiğini dile getirdi.