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Öğrencilerden yaya öncelikli trafik uygulamasına "üniformalı" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesinin ardından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde trafik polisi üniforması giyen öğrenciler, gerçekleştirdikleri trafik denetimiyle uygulamaya destek verdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir grup öğrenci, İçişleri Bakanlığınca 2019’un "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesinin ardından yurt genelinde başlatılan etkinliklere, trafik polisi üniforması giyerek gerçekleştirdikleri trafik denetimiyle destek verdi.

Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğince düzenlenen etkinlikle yayaların geçiş önceliğine ve trafik kurallarının önemine dikkati çekti.

Etkinlik öncesi İlçe Trafik Büro Amirliğine bağlı ekiplerden teorik bilgiler alan öğrenciler, daha sonra giydikleri trafik polisi üniformasıyla söz konusu okulun önündeki yaya geçidinde araçları durdurarak sürücülere yaya önceliği ve emniyet kemeri takmanın önemini içeren broşürler dağıttı.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları uyarılarda bulunan öğrencilerin bu etkinliğine Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve şube müdürleri de katıldı.

Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2019’un "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesinin ardından bu çerçevede yürütülen uygulamalara destek vermek amacıyla böyle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin trafik polisi üniforması giyerek trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturduklarını anlatan Yardımcı, şöyle konuştu:

"2019 yılı 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak değerlendiriliyor. Bu vesileyle biz de Trafik Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu uygulamaya, Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerimizin de dahil olmasını istedik. Polis arkadaşlar ile öğrencilerimiz, yaya geçiş önceliği ve trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için sürücülere hem broşür dağıttılar hem de uyarılarda bulundular. Ramazan dileklerini de ileten öğrencilerimize sürücüler de sağ olsunlar çok yoğun ilgi gösterdi."

Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hazal Evren, hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği için düzenledikleri etkinliğin çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Gerçekleştirdikleri trafik denetim uygulaması sırasında sürücülerin kendilerini dikkatle dinlediğini belirten Evren, "Bu etkinliği yayaların ve sürücülerin güvenliği için yaptık. Araçları yaya geçinde yaklaştıkları sırada durdurup sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıttık ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulunduk." dedi.

Sürücülerden Muhlis Ertaş ise öğrencilerin trafik polisi üniformasıyla gerçekleştirdikleri etkinliği çok başarılı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin uygulamayla trafikte can güvenliğine dikkati çektiğini aktaran Ertaş, "Bizim memleketimizde de böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesi, insanların can güvenliğine önem verilmesi gerçekten beni çok duygulandırdı. Yaya ve sürücülerin güvenliği açısından gayet verimli bir uygulama olmuş. Tebrik ediyorum öğrencilerimizi." ifadesini kullandı.

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