HABER

Öğrencilere akvaryum ve balık dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Trabzon'da Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çocuklarda Hayvan Sevgisi ve Sorumluluk" projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İlkokul ve Ortaokulundaki öğrencilere akvaryum ve balık hediye edildi - Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan: - "Hayvanlara şiddete yönelik görüntülerin engellenmesi anlamında çocuklara çok önemli görevler düşüyor"

Trabzon'da Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çocuklarda Hayvan Sevgisi ve Sorumluluk" projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İlkokul ve Ortaokulundaki öğrencilere akvaryum ve balık dağıtıldı.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, akvaryum ve balık dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, hayvan sevgisinin önemine dikkati çekti.

İnsanların hayvanlara karşı sorumlulukları hakkında bilgi veren Toğan, "Siz onlara sahip çıkacaksınız, onlara şiddet uygulamayacaksınız, zulüm etmeyeceksiniz, edenleri de hukuk sistemi içerisinde cezalandıracaksınız." dedi.

Toğan, hayvanlara yönelik giderek artan şiddet olaylarını gazete ve televizyonlardan herkesin gördüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Gördüğümüzde bir yanımızı sızlatan, aklımızın almadığı çok iğrenç görüntüleri maalesef müşahede etmek durumunda kalıyoruz. Hayvanlara şiddete yönelik görüntülerin engellenmesi anlamında çocuklara çok önemli görevler düşüyor. Sizin hayvanları sevmek, korumak, onlarla bir sevgi bağı kurmak yönünde sorumluluğunuz var."

- "Projeyi çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla gerçekleştirdik"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak da projeyi hayvanlara yapılan şiddete karşı farkındalık oluşturulmasına yönelik hazırladıklarını söyledi.

Projenin önemine dikkati çeken Bayrak, "Projeyi özellikle çocuklara, hem hayvan sevgisini hem sorumluluk bilincini hem de paylaşma, aidiyet duygusunu kazandırmak amacıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bayrak, Tarım ve Orman Bakanlığının çocuk ve kadınlara yönelik projeleri hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu projelerde amaç, ülkemizin bir tarım ülkesi olması hasebiyle ve gelecekte ülkenin kalkınmasının yegane temeli gençler, öğrenciler ve kadınlar olduğundan dolayı da mümkün mertebe projelerimizi bu üç önemli husus üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Bizim bugün yapmış olduğumuz projede 'Hayvanları sevmeyen bir toplum hiçbir zaman insanları sevemez' şiarı ile yola çıktık. O anlamda da projenin hayırlı olmasını diliyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Süleyman Adıgüzel ile Okul Müdür Vekili Aylin Yaylı'nın da konuşma yaptığı programda, balık bakımı ve hayvan sevgisinin önemine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ilgililer tarafından iki balık ve akvaryum dağıtıldı.

PARTNERHayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!Hayatının en büyük şokunu Türkiye'de öğrendi!
Osmanlı Ocakları Federasyonu, ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenlediOsmanlı Ocakları Federasyonu, ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenledi
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Çocuklarda Hayvan Sevgisi ve Sorumluluk Projesi" Ortahisar İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.