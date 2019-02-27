"Gördüğümüzde bir yanımızı sızlatan, aklımızın almadığı çok iğrenç görüntüleri maalesef müşahede etmek durumunda kalıyoruz. Hayvanlara şiddete yönelik görüntülerin engellenmesi anlamında çocuklara çok önemli görevler düşüyor. Sizin hayvanları sevmek, korumak, onlarla bir sevgi bağı kurmak yönünde sorumluluğunuz var."

Toğan, hayvanlara yönelik giderek artan şiddet olaylarını gazete ve televizyonlardan herkesin gördüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

İnsanların hayvanlara karşı sorumlulukları hakkında bilgi veren Toğan, "Siz onlara sahip çıkacaksınız, onlara şiddet uygulamayacaksınız, zulüm etmeyeceksiniz, edenleri de hukuk sistemi içerisinde cezalandıracaksınız." dedi.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, akvaryum ve balık dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, hayvan sevgisinin önemine dikkati çekti.

Trabzon'da Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Çocuklarda Hayvan Sevgisi ve Sorumluluk" projesi kapsamında, Mehmet Akif Ersoy İlkokul ve Ortaokulundaki öğrencilere akvaryum ve balık dağıtıldı.

- "Projeyi çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla gerçekleştirdik"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak da projeyi hayvanlara yapılan şiddete karşı farkındalık oluşturulmasına yönelik hazırladıklarını söyledi.

Projenin önemine dikkati çeken Bayrak, "Projeyi özellikle çocuklara, hem hayvan sevgisini hem sorumluluk bilincini hem de paylaşma, aidiyet duygusunu kazandırmak amacıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bayrak, Tarım ve Orman Bakanlığının çocuk ve kadınlara yönelik projeleri hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu projelerde amaç, ülkemizin bir tarım ülkesi olması hasebiyle ve gelecekte ülkenin kalkınmasının yegane temeli gençler, öğrenciler ve kadınlar olduğundan dolayı da mümkün mertebe projelerimizi bu üç önemli husus üzerinde yapmaya çalışıyoruz. Bizim bugün yapmış olduğumuz projede 'Hayvanları sevmeyen bir toplum hiçbir zaman insanları sevemez' şiarı ile yola çıktık. O anlamda da projenin hayırlı olmasını diliyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Süleyman Adıgüzel ile Okul Müdür Vekili Aylin Yaylı'nın da konuşma yaptığı programda, balık bakımı ve hayvan sevgisinin önemine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından öğrencilere ilgililer tarafından iki balık ve akvaryum dağıtıldı.

