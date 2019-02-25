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Öğrencilere ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 23:42 | Son Güncelleme

Öğrencilere ayakkabı alarak yargılanmaktan kurtuldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi, çevreyi rahatsız etmek suçundan yargılanmaktan ihtiyaç sahibi 35 öğrenciye ayakkabı alarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, R.T. isimli kişi ikamet ettiği siteye 18 Eylül 2018'de alkollü olarak geldi. Site sakinleri, rahatsız olduklarını ileri sürerek R.T'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı "kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın uzlaştırma suçu kapsamına girmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunu görevlendirdi.

Site sakinleri R.T'nin ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı yapması durumunda uzlaşabileceklerini beyan etti.

R.T, Kahramanmaraş Şehit Ömer Halis Demir İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi 35 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uzlaştırma Bürosu sayesinde kişilerin yargılanarak ceza alabilecekleri bir süreçten kurtulduklarını söyledi.

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Ayakkabı ihtiyaç sahibi öğrenci uzlaşma bürosu yargılama

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