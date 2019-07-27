Öğrencilere Cerrahpaşa'yı anlattılar

İSTANBUL, (DHA) YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler de tercih telaşına girdi. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa da öğrenciler için bir tanıtım etkinliği düzenledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, köklü bir eğitim kurumu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ülkenin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, Cerrahpaşa ailesi olarak ilk kez böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üniverstemiz nitelikli bir eğitim almak isteyen, başarılı ve dereceye giren öğrencilerin ilk tercihi olan köklü bir eğitim kurumudur. Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Türkiye’nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği fakültelerden biridir. Cerrahpaşa sadece üniversite giriş sınavında değil TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) başarısı noktasında da en iyisi konumundadır. Son açıklanan TUS sonuçlarına göre fakültemizden 5 öğrenci ilk 10’da yerini aldı. Etkinliğimize katılan burada ki tüm öğrenciler olarak sizler aldığınız sonuçlarla en başarılı öğrenciler arasındasınız. Cerrahpaşa ailesi olarak sizleride ailemizin bir parçası şeklinde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

'FAKÜLTEMİZ EN KÖKLÜ VE NİTELİKLİ KURULUŞLARIN BAŞINDA'

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın’ın konuşmasının ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Demirci ‘Beynimiz Nasıl Öğreniyor’ isimli bir ders gerçekleştirdi. Dersin arkasından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Aklınızdaki soruların cevabını vermek için buradayız. Tercih edeceğiniz meslek sizin kendi kararınızdır. Çünkü hayatınız boyunca bu mesleği yapacaksınız. Eğer terchiniz tıp olacaksa, seçeceğiniz fakülte çok geniş bir akademik kadroya, entegre bir eğitim sistemine, çok sayıda vaka görme imkanına sahip olmalıdır’ şeklinde sözlerine devam etti. Prof. Dr. Gönen: ‘Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bu üç özelliğin de çok iyi olduğunu gururla söylüyoruz. Fakültemize günde yaklaşık 5 bin hasta başvuruyor. Türkiye’nin her tarafından hasta gelmekte. Cerrahpaşa bu hastaların hepsini tedavi etmekle yükümlü bir kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla burada öğrenim gören öğrencilerimiz çok sayıda vaka görme şansına sahiptirler. Ayrıca uluslararası ilişkiler anlamında yurt dışında 24 fakülteyle anlaşmamız vardır. Öğretim üyelerimizin ciddi bir yurt dışı ağları mevcuttur. Fakültemiz, ülkemizde tıp eğitimi veren en köklü ve en nitelikli kuruluşların başında gelmektedir’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Etkinliğin devamında dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, dekan yardımcısı Prof. Dr. M. Cem Ar ve Prof. Dr. A. Büge Öz’ün katılımıyla öğrencilerden gelen soruların yanıtlandığı soru-cevap kısmına geçildi.