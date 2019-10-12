HABER

Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören zihinsel engelli 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan usta öğretici Şevket G.

Öğrencilere cinsel istismar suçundan 26 yıl hapis alan sanık tahliye edildi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)İZMİR'in Bornova ilçesinde, özel bir okulda eğitim gören zihinsel engelli 3 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan usta öğretici Şevket G. (64), İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce tahliye edildi.
Bornova'da Aralık 2016'da meydana gelen olayda, özel bir okulda usta öğretici sıfatıyla peyzaj düzenleme kursu veren evli ve bir çocuk babası Şevket G., iddiaya göre zihinsel engelli kız öğrenciler B.K. (23), T.Ç. (27) ve E.Y.'ye (25) cinsel istismarda bulundu. Olay, okuldaki 2 öğretmenin durumdan şüphelenip, öğrencilerle konuşması ile ortaya çıktı. Zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenleri Şevket G.'nin kendilerine nasıl dokunduğunu anlattı. Okul yönetiminin durumu bildirdiği aileler Şevket G.'den şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alına Şevket G., sevk edildiği adliyede mahkemece, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şevket G. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sanık Şevket G. suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, tutuklu sanık Şevket G.'yi kendisine karşı koyamayacakları doktor raporu ile tespit edilen 3 kıza karşı zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle toplam 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın avukatı, kararı istinafa götürdü.
'TAHLİYE EDİLDİ, DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK'
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, kararı dosya üzerinden inceleyip sanığın tutuklu kaldığı ve kararın kesinleşmesi için öngörülen süreleri göz önüne alarak, Şevket G.'nin tahliyesine karar verdi. Sanık, 20. Ceza Dairesi'nde kasım ayında hakim karşısına çıkacak.

FOTOĞRAF

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Sultangazi'de 16 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdüSultangazi'de 16 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü
Şarkısında sigara kelimesi geçen Sıla'ya profesörden suç duyurusuŞarkısında sigara kelimesi geçen Sıla'ya profesörden suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

Barış Pınarı Harekatı'nda kaç terörist öldürüldü? Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri...

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

Seyir halindeyken bir anda alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.