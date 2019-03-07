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Öğrencilere deprem tatbikatla anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bir okulda gerçekleştirilen deprem tatbikatında, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği canlandırıldı

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Zonguldak İl Temsilciliği tarafından bir okulda deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde görev yaptığı dönemde yaşanan 1999 Marmara depreminde enkazdan kurtulan Karaelmas İlkokul-Ortaokul Müdür Yardımcısı ve MAG İl Temsilci Yardımcısı Serdar Güneş'in girişimiyle okulda tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, kentte 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası verilen alarmın ardından 280 öğrenciyle 19 personel, okulu kısa sürede boşaltarak, güvenli bölgeye geçti. Binada mahsur kalan maket öğrenci ise kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle okulun üçüncü katından halatla tahliye edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MAG İl Temsilcisi Celal Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olduklarını ve tatbikatları düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekipte yer alan üye sayısını arttırdıklarını aktaran Çataklı, "Tamamen temel afet eğitimleri içerisinde eğitimlere devam ediyoruz. 'Kalabalığın olduğu potansiyel bölgelere ne kadar sürede, ne kadar müdahale edebiliyoruz veya personelimizi buraya ne kadar sürede nakledebiliyoruz?' şeklinde bir amacımız var. Çok kısa sürede çok daha fazla iş yapabilme hedefimiz var. Bu tatbikatları sadece okullarda değil, köprülerde, viyadüklerde, vadilerde sürekli icra etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Serdar Güneş de öğrencileri bilinçlendirmek için her yıl bu tür tatbikatları sürdürmek istediklerini belirterek, öğrencilerin bu konuda bilinçlenip kendi ailelerine de rehber olacaklarına inandığını dile getirdi.

Okul müdür vekili Osman Yılmaz ise sivil savunmanın öneminin gün geçtikçe arttığını ve öğrencilerin bilinçlenmeleri konusunda bu gibi çalışmaların önemli olduğu ifade etti.

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Deprem Tatbikatı Zonguldak

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