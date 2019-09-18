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Öğrencilere ‘Hoş geldin’ aşuresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girerek Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) okumaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim görenlere aşure dağıttı.BTÜ öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında Büyükşehir Belediyesi’nin okul kampüsünde kurduğu aşure kazanının etrafında buluştu.

Öğrencilere ‘Hoş geldin’ aşuresi

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girerek Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) okumaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim görenlere aşure dağıttı.
BTÜ öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında Büyükşehir Belediyesi’nin okul kampüsünde kurduğu aşure kazanının etrafında buluştu. Aşure ikramı Büyükşehir Belediyesi tarafından BTÜ içerisinde kurulan ‘Öğrenci Karşılama Noktası’nda yapıldı. Aşure dağıtımına öğrenciler, akademisyenler ve personel büyük ilgi gösterdi. BTÜ Genel Sekreter Yardımcısı Azam Ay ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız da katıldı.
Organizasyonda ayrıca, standa gelen öğrencilere ‘içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu’ Büyükşehir paketleri de hediye edildi. Arzu eden öğrenciler, ‘Bursa Hatırası’ isimli platformu önünde fotoğraf çektirerek, hatıra fotoğraflarını ücretsiz teslim aldı.

Öğrencilere ‘Hoş geldin’ aşuresi

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