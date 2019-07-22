“Öğrencilere imkan sağlamak görevimizdir”

Üniversite tercih tanıtım günlerinde konuşan Serhat Akpınar; “ Öğrencilere sadece üniversitemizin Kıbrıs kampüsünde değil, diğer ülkelerde de uluslararası gelecek ve kimlik oluşturmada imkan sağlamak görevimizdir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, “Uluslararası programında yedi farklı ülkede kampüs açma yolculuğu ile beraber bugün 200’e aşkın üniversite ile farklı işbirliği anlaşmaları yapmış durumdayız. Özellikle öğrencilerimizin sadece üniversitemizin Kıbrıs kampüsünde değil, diğer ülkelerde de uluslararası gelecek ve kimlik oluşumunda katkı alabilecekleri imkan sağlamak bizim birinci görevimizdir. 2018-2019 Akademik yılı içerisinde bir çok farklı gelişmelere imkan tanıdık.

Akpınar: “GAÜ, Afrika’da 12 farklı ülkede kampüs açıyor”

Arizona Devlet Üniversitesi’de Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kampüs oluşumuna gidiyor. Böylelikle hem Arizona Üniversitesini bünyemizde ağırlamış olacağız, hem de öğrencilerimize farklı bir imkan tanımış olacağız. Üniversitemiz, Afrika’da 12 farklı ülkede kampüs açma yolculuğu başlatıyor. 40 farklı üniversite ile anlaşmalar yapıyoruz. Öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür” dedi.