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  4. Öğrencilere karne hediyesi olarak dağdan kar taşıdılar

Öğrencilere karne hediyesi olarak dağdan kar taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köy muhtarı ve azalar, öğrenciler için karne hediyesi olarak dağdan kamyonla kar getirdi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köy muhtarı ve azalar, öğrenciler için karne hediyesi olarak dağdan kamyonla kar getirdi. Öğrenciler, mahallenin futbol sahasına getirilen karla eğlendi.
Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören ve azalar öğrencilere çok farklı karne heyecanı yaşattı. Bu yıl mahalleye kar yağmayınca muhtar ve azaları çocukların eğlenmesi için dağdan kar getirmeye karar verdi. Muhtar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan yardım talep etti. Bunun üzerine belediyeden tahsis edilen iş makinesi ve kamyonla Keremali Yaylası’ndan kar alınarak mahallenin futbol sahasına getirildi.
Karne hediyesi olarak getirilen karı gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Karnelerini alarak tatile çıkan öğrenciler, karda doyasıya eğlendi. Muhtar Ramazan Gören, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak bu yıl ilçe merkezine kar yağmadığından çocuklarımızı götürecektik fakat riskli olması sebebiyle Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan kepçe ve kamyon talep ettik. Bizi kırmadı ve destek oldu. Yayladan iki kamyon kar getirerek öğrencilerimize sürpriz yaptık. Bu fikrin gerçekleşmesinde payı olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı SASKİ Müdürü Ömer Duman, Güzlek Mahallesi Muhtarı Selim Akyazıcı ve velilerimize teşekkür ederim" dedi.

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