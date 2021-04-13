Öğrencilere kendi telefonlarını çekiçle parçalattılar!

Koronavirüs salgınıyla birlikte kısıtlanan sosyal yaşam, teknolojiyi insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Dünya genelinde eve kapanan milyonlarca insanın tek iletişim ve sosyalleşme kaynağı akıllı telefonlar oldu.

Söz konusu durum gencinden yaşlısına pek çok yaş grubu için geçerli. Çin’de de artan telefon bağımlılığına ilişkin sıra dışı bir mücadele başlatıldı.

Çin’de öğrencilerin okulda telefon kullanmaları yasak. Gerekçe olarak göz sağlığını korumak, internet bağımlılığını engellemek ve konsantrasyonu artırmak gösteriliyor. Ancak evdeki durumlar tartışma konusu. Öğrencilerin dönem sonunda girecekleri sınavlar öncesi endişeli olan aileler, çocukların akıllı telefonlar yüzünden akademik başarıdan uzaklaşacaklarını düşünüyor.

AİLELER VE ÖĞRENCİLERLE ANLAŞTI

The Times’ın haberine göre Xinyang’daki bir okulun müdürü, ailelerin bu endişelerinden hareketle telefon parçalama eylemine girişti. Çin’in sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde, müdürün yönlendirmesiyle ellerine bir çekiç alan çocuklar, pek gönüllü olmasalar da telefonlarını bu şekilde parçalıyor. Yerel medyaya açıklamada bulunan okul müdürü, ailelerin ve öğrencilerin aşırı telefon kullanımına karşı bu yöntem üzerinde anlaştıklarını söyledi.

EN KRİTİK YAŞ GRUBU 12-16

Politika danışmanı Lian Zheng’in araştırmasına göre Çin’deki çocukların yüzde 98.1’inin internete erişimi var. 12-16 yaş aralığı internete bağımlık konusunda çocuklardaki en kritik dönem. Bağımlılıkta başı çeken alanı ise yüzde 25’le çevrimiçi oyunlar oluşturuyor.

