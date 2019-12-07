Öğrencilere kokpitte uçuş deneyimi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,(DHA)- İZMİR'deki bir havacılık okulunda kullanılmaya başlanan simülatör, hem öğrencilere hem de havacılığa merakı olanlara birebir uçuş deneyimi yaşatıyor. Boeing 737- 800 tipi uçakta uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasındaki bütün operasyonlar simüle ediliyor.

Gaziemir ilçesindeki bir havacılık okulunda önce sivil havacılık eğitimi alan liseli gençler, eğitmenleriyle kokpite geçerek simülatör eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında simülatör eğitimi verdiklerini söyleyen havacılık koordinatörü Işıl Şahin, havacılığa meraklı öğrencilerin unutulmaz bir deneyim yaşadığını belirtti. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde havacılığa olan ilginin giderek arttığına dikkat çeken Şahin, "2020 yılında havayolu sektöründe İstanbul çok önemli bir merkez olacak. Avrupa'daki merkezlerin dışında İstanbul, Dubai, Abu Dabi merkezler kesinlikle ön plana çıkacak. Sektör büyümeye çok açık. Yetişmiş iş gücüne sonsuz ihtiyaç var. Gençlerimizin bu sahada hizmet vermesi için adımlar atıyoruz. Ama çocukların da kendi elinde. Bu sektörü severek, aldıkları eğitimi pekiştirecekler" dedi.

'HAVACILIK BİR GÖNÜL İŞİDİR'

Boeing 737- 800 tipi uçağın uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasındaki bütün operasyonları simüle edebilecek pozisyonda olduğunu ifade eden sivil pilot Ersin Cizrelioğlu, uçağı tanımak ve temel havacılık bilgisi edinmek açısından simülasyonda pratik yapmanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Cizrelioğlu, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedeniyle duygularını dile getirerek şöyle devam etti:

"Havacılık bir gönül işidir. Bu işi sevmek ve istemek gerekir. Bilgi birikimi sürekli güncellenir. Sınırı olmayan bir eğitim alanıdır. Bunları bilerek hevesli olarak yaklaşan herkes başarılı olur. Türkiye'de sayılı yerde olan bu simülatör, Ege Bölgesi'nde tek burada var. Uçuş aynı zamanda devamlılık arz eden bir süreçtir. Uçuştan uzak kalmamak, pratik kalmak açısından burası bir fırsat. Uçan ekip de gelip kullanabilir, hobi amacıyla havacılığa meraklı olan gençler de buradan faydalanabilir."

'GERÇEK BİR UÇAKTAYMIŞ HİSSİ'

10'uncu sınıf öğrencisi Sezin Durmaz (15) da havacılık okulunu bir afişte görerek seçtiğini ve hayalindeki mesleğin hosteslik olduğunu belirtti. Durmaz, "Simülatördeki uçuş deneyimi gerçek bir uçaktaymışım hissi veriyor. Daha önce uçağa bindim. Ama kokpitte bulunmamıştım. Aynı gökyüzündeymiş gibi hissettim" diye konuştu. Lise 2'nci sınıfta okuyan Faruk Dalgıç (16) da "Pilot olmayı hayal ediyordum. Ama havacılığın her alanı güzel. Simülatörün kurulduğunu görünce teneffüslerde gelip başında bekledim. Çok heyecanlandım. Bu okulu merakımdan dolayı seçtim. Küçük yaştan beri meraklıyım. Ailem de bana yardımcı olup destek verdi" dedi.

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