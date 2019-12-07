HABER

Öğrencilere kokpitte uçuş deneyimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:52 | Son Güncelleme

İZMİR'deki bir havacılık okulunda kullanılmaya başlanan simülatör, hem öğrencilere hem de havacılığa merakı olanlara birebir uçuş deneyimi yaşatıyor.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,(DHA)- İZMİR'deki bir havacılık okulunda kullanılmaya başlanan simülatör, hem öğrencilere hem de havacılığa merakı olanlara birebir uçuş deneyimi yaşatıyor. Boeing 737- 800 tipi uçakta uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasındaki bütün operasyonlar simüle ediliyor.
Gaziemir ilçesindeki bir havacılık okulunda önce sivil havacılık eğitimi alan liseli gençler, eğitmenleriyle kokpite geçerek simülatör eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor. Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında simülatör eğitimi verdiklerini söyleyen havacılık koordinatörü Işıl Şahin, havacılığa meraklı öğrencilerin unutulmaz bir deneyim yaşadığını belirtti. 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nde havacılığa olan ilginin giderek arttığına dikkat çeken Şahin, "2020 yılında havayolu sektöründe İstanbul çok önemli bir merkez olacak. Avrupa'daki merkezlerin dışında İstanbul, Dubai, Abu Dabi merkezler kesinlikle ön plana çıkacak. Sektör büyümeye çok açık. Yetişmiş iş gücüne sonsuz ihtiyaç var. Gençlerimizin bu sahada hizmet vermesi için adımlar atıyoruz. Ama çocukların da kendi elinde. Bu sektörü severek, aldıkları eğitimi pekiştirecekler" dedi.
'HAVACILIK BİR GÖNÜL İŞİDİR'
Boeing 737- 800 tipi uçağın uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrasındaki bütün operasyonları simüle edebilecek pozisyonda olduğunu ifade eden sivil pilot Ersin Cizrelioğlu, uçağı tanımak ve temel havacılık bilgisi edinmek açısından simülasyonda pratik yapmanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Cizrelioğlu, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedeniyle duygularını dile getirerek şöyle devam etti:
"Havacılık bir gönül işidir. Bu işi sevmek ve istemek gerekir. Bilgi birikimi sürekli güncellenir. Sınırı olmayan bir eğitim alanıdır. Bunları bilerek hevesli olarak yaklaşan herkes başarılı olur. Türkiye'de sayılı yerde olan bu simülatör, Ege Bölgesi'nde tek burada var. Uçuş aynı zamanda devamlılık arz eden bir süreçtir. Uçuştan uzak kalmamak, pratik kalmak açısından burası bir fırsat. Uçan ekip de gelip kullanabilir, hobi amacıyla havacılığa meraklı olan gençler de buradan faydalanabilir."
'GERÇEK BİR UÇAKTAYMIŞ HİSSİ'
10'uncu sınıf öğrencisi Sezin Durmaz (15) da havacılık okulunu bir afişte görerek seçtiğini ve hayalindeki mesleğin hosteslik olduğunu belirtti. Durmaz, "Simülatördeki uçuş deneyimi gerçek bir uçaktaymışım hissi veriyor. Daha önce uçağa bindim. Ama kokpitte bulunmamıştım. Aynı gökyüzündeymiş gibi hissettim" diye konuştu. Lise 2'nci sınıfta okuyan Faruk Dalgıç (16) da "Pilot olmayı hayal ediyordum. Ama havacılığın her alanı güzel. Simülatörün kurulduğunu görünce teneffüslerde gelip başında bekledim. Çok heyecanlandım. Bu okulu merakımdan dolayı seçtim. Küçük yaştan beri meraklıyım. Ailem de bana yardımcı olup destek verdi" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
46 yıllık köprüde "24 saat" bakım ve kontroller46 yıllık köprüde "24 saat" bakım ve kontroller
Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladıJandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.