Öğrencilere nükleer enerji konusunda bilgilendirme

MERSİN (AA) - Mersin'de ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bilgilendirme merkezini gezerek nükleer enerji konusunda bilgi aldı.

Silifke ilçesindeki Kurtuluş Ayşe Çomoğlu İlkokulu'ndan 45 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte merkez Akdeniz ilçesindeki Akkuyu NGS Toplum Bilgilendirme Merkezini ziyaret etti.

Merkez yöneticisi Eyüp Lütfi Sarıcı, önce slayt eşliğinde, sonrasında da minyatürler üzerinden Akkuyu'da kurulacak nükleer santrali ve çalışma prensiplerini öğrencilere anlattı.

Öğrencilere, eğitim gezisinin ardından nükleer enerjiyle ilgili kitapçık hediye edildi.

Sarıcı, ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, insanlara küçük yaşlardan itibaren nükleer enerjiyi anlatmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin, santralin yapılacağı Gülnar ilçesine yakın olan Silifke'de eğitim gördüğünü anımsatan Sarıcı, öğrencilere yönelik bilgilendirmenin bu yönden de önem taşıdığını söyledi.

Sarıcı, öğrencilere yalın bir dille sistemi anlattıklarını ifade ederek, "Öğrencilerin, nükleer enerji santrallerini bilmelerini, bilgileri bizlerden almalarını istiyoruz. Öğrencilerin nükleer enerjiye, nükleer bilime önem vermeleri gerektiğini ve bu bilimin dünyada kullanıldığını, kendilerinin de gelecekte Türkiye'nin bu santrallerini işletecek insanlar olduklarını izah etmeye çalıştık." dedi.

