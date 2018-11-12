Öğrencilere online seminer

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelindeki liseler, ortaokullar ve imam hatip liseleri, fen bilimleri ve teknoloji alanında dünyanın tanınmış üniversiteleri ve bilim adamlarından online seminerler alıyor.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, lise ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini artırmak, başarılı bilim adamlarıyla buluşmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Bilime Yolculuk" projesi bu yıl da devam ediyor.
Projeyle, liseler, ortaokullar ve imam hatip liseleri öğrencileri, aralarında Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün de (MIT) bulunduğu Amerika ve Avrupa'daki önemli üniversitelerden ders alıyor.
İlk olarak 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde başlayan proje, bu yıl 31 Ekim'de başladı. Mayıs sonunda tamamlanacak olan "Bilime Yolculuk" seminerlerini, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi projelendirdi.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle devam ettirilen proje, ilk olarak 31 Ekim'de Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nden Dr. Berna Ö. Edelman'ın "Hücreleri kışkırtmak, akıllı nano malzemeler harekete geçiyor" başlıklı sunumuyla başladı.
7 Kasım'da ABD Rice Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Bora Akgün "Cern ve Bilim" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.
- Nisan'daki ders "yapay zeka ve robotik"
Öğrenciler, 21 Kasım'da MIT Kavi Enstitüsü'nden Dr. Tansu Daylan'dan "Tess ile Öte Gezegen Avı" dersini dinleyecek. 9 Ocak 2019'da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Önder Albayram "Davranışın Moleküler ve Hücresel Temeller" konusunu anlatacak.
20 Mart 2019'da Harvard Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Kuantum Materyaller Bölümü'nden Dr. Çiğdem Ö. Keskinbora, "Elektronlar ile Atomları Görmek" başlıklı sunumuyla öğrencilerle birlikte olacak.
3 Nisan 2019'da Google Beyin Araştırma Bilimcisi Dr. Erkin D. Çubuk "Yapay Zeka, Atomlar ve Yakın Gelecekte Bilim" konusunu ele alacak. Nvidia'dan Dr. Alperen Değirmenci'nin 17 Nisan 2019'da vereceği "Yapay Zeka ve Robotik" dersinin en çok merak edilen derslerden biri olması bekleniyor. Fizik, kimya, biyoloji ve teknoloji alanındaki dersler, 15 ayrı oturumda gerçekleştirilecek.
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