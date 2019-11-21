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Öğrencilere perakendede iş ve kariyer fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

/ (Kurumsal Haberler) / Perakende mağazalarında yönetici olmak isteyen gençlere yeni fırsat. BR Mağazacılık markalarından Altınyıldız Classics, ‘Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı’ ile üniversiteli gençlere kariyer fırsatı vereceğini duyurdu.

Öğrencilere perakendede iş ve kariyer fırsatı

İSTANBUL, (DHA) / (Kurumsal Haberler) / Perakende mağazalarında yönetici olmak isteyen gençlere yeni fırsat. BR Mağazacılık markalarından Altınyıldız Classics, ‘Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı’ ile üniversiteli gençlere kariyer fırsatı vereceğini duyurdu. Program kapsamında, gençlere Altınyıldız Classics mağazalarında part-time çalışma, okul sonrası ise Mağaza Müdür Yardımcısı olarak işe başlama fırsatı sunulacağı belirtildi.

Altınyıldız Classics ve Ege Üniversitesi, gençler için bir araya geldi. ‘Perakendede İş Var’ sloganı ile sektöre özendirmek amacıyla hazırlanan ‘Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı’ üniversiteli gençleri sektöre hazırlarken, aynı zamanda Altınyıldız Classics mağazalarında part-time çalışma, okul sonrası ise dilerlerse Mağaza Müdür Yardımcısı olarak işe başlama fırsatı sunuyor.

“PERAKENDE SEKTÖRÜ GENÇLERE İYİ BİR KARİYER SUNUYOR”

BR Mağazacılık Yetenek Yönetiminden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce, “Dünyada da ülkemizde de perakende sektörü gençlere çok iyi bir kariyer sunuyor. Mesleği ne olursa olsun herkes fikrini, projesini, ürününü, hizmetini satmak zorunda. Hepimiz satış işindeyiz. Perakende ise ürün, müşteri, hizmet temelinde satışın en sıcak yaşandığı alan. Perakendede bilgi ve tecrübe kazanmak birçok sektörde başarılı olmanın anahtarını sunuyor. BR Mağazacılık yenilikçi ve hızlı büyüyen bir marka ve dünya markası olma vizyonunda ilerlerken nitelikli çalışan sayısını artırmak açısından Ege Üniversitesi ile işbirliği bizim için büyük önem taşıyor. Başarımızın en büyük kaynağı mağazalarımızda tutkuyla çalışan arkadaşlarımızın başarısı. Üniversitede kalplere girip sahaya tutkuyu taşımak için heyecanlıyız, tüm sektöre faydası olmasını diliyoruz” dedi.

Gülce, şu ifadeleri kullandı:

“Proje kapsamında iki akademik dönem boyunca her çarşamba 16.00-18.00 saatleri arasında direktör ve müdürlerimiz deneyimlerini akademik bir bakış açısıyla öğrencilerle paylaşarak, kişisel gelişim, mağaza yönetimi ve yöneticilik becerileri ile ilgili dersler de verilecek. Üniversitede ‘Mağaza Yöneticiliği Programı’ eğitimine ayrılan sınıf, projeye ilk günden destek veren, geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Dr. Öğretim Üyesi Tamer Keçecioğlu adına BR Mağazacılık tarafından yenilenecek ve öğrencilerin eğitimleri zamanın ruhuna uygun bir atmosferde almalarına katkıda bulunacak.”

PERAKENDEDE KARİYERİ SEÇEN ÖĞRENCİ İSTİHDAM EDİLECEK

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 12 Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi, 28 Ekim’de başlayan ilk derslerinde BR Mağazacılık merkez ofisini ziyaret ederek oryantasyon eğitimi ile birlikte yönetim bölümlerinden depoya tüm süreçleri yakından görebilecekleri keyifli bir gün geçirdi.

İzmir’de 6 farklı mağazada Haziran 2020’ye kadar part-time olarak çalışıp; derslerde öğrendiklerini sahada tecrübeye dönüştürecek öğrenciler yıl sonu final projesi ardından dilerlerse Altınyıldız Classcis mağazalarında Mağaza Müdür Yardımcısı olarak iş hayatına ve perakendede kariyer yoluna adım atmış olacaklar.

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