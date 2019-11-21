Öğrencilere perakendede iş ve kariyer fırsatı

İSTANBUL, (DHA) / (Kurumsal Haberler) / Perakende mağazalarında yönetici olmak isteyen gençlere yeni fırsat. BR Mağazacılık markalarından Altınyıldız Classics, ‘Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı’ ile üniversiteli gençlere kariyer fırsatı vereceğini duyurdu. Program kapsamında, gençlere Altınyıldız Classics mağazalarında part-time çalışma, okul sonrası ise Mağaza Müdür Yardımcısı olarak işe başlama fırsatı sunulacağı belirtildi.

Altınyıldız Classics ve Ege Üniversitesi, gençler için bir araya geldi. ‘Perakendede İş Var’ sloganı ile sektöre özendirmek amacıyla hazırlanan ‘Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı’ üniversiteli gençleri sektöre hazırlarken, aynı zamanda Altınyıldız Classics mağazalarında part-time çalışma, okul sonrası ise dilerlerse Mağaza Müdür Yardımcısı olarak işe başlama fırsatı sunuyor.

“PERAKENDE SEKTÖRÜ GENÇLERE İYİ BİR KARİYER SUNUYOR”

BR Mağazacılık Yetenek Yönetiminden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce, “Dünyada da ülkemizde de perakende sektörü gençlere çok iyi bir kariyer sunuyor. Mesleği ne olursa olsun herkes fikrini, projesini, ürününü, hizmetini satmak zorunda. Hepimiz satış işindeyiz. Perakende ise ürün, müşteri, hizmet temelinde satışın en sıcak yaşandığı alan. Perakendede bilgi ve tecrübe kazanmak birçok sektörde başarılı olmanın anahtarını sunuyor. BR Mağazacılık yenilikçi ve hızlı büyüyen bir marka ve dünya markası olma vizyonunda ilerlerken nitelikli çalışan sayısını artırmak açısından Ege Üniversitesi ile işbirliği bizim için büyük önem taşıyor. Başarımızın en büyük kaynağı mağazalarımızda tutkuyla çalışan arkadaşlarımızın başarısı. Üniversitede kalplere girip sahaya tutkuyu taşımak için heyecanlıyız, tüm sektöre faydası olmasını diliyoruz” dedi.