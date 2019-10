Öğrencilere profesyonel dans fırsatı

Yakın Doğu Üniversitesi ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Yapılacak seçmelerde yeteneklerini gösterip Anadolu Ateşi ekibine dahil olacak dansçılar, profesyonel eğitimcilerle birlikte çalışma, eğitim alma imkanına sahip olacak ve ekibin gösterilerinde sahneye çıkma şansı bulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, üniversitede yapılacak seçmeler sonucunda başarılı olan adaylar Anadolu Ateşi ana kadrosunda çalışma imkanına sahip olacaklar.

İki kurum arasında imzalanan işbirliği protokolüne, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan imza attı.

Anadolu ateşi kadrosunda yer alacaklar

Üniversite öğrencilerinin dans seçmelerine katılabileceği başvurular, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Lefkoşa Muhtar Yusuf Galeria’da bulunan Anadolu Ateşi Lefkoşa Akademi’ye yapılabilecek. Bir ay boyunca yapılacak başvurular sonucunda adaylar, Anadolu Ateşi Sanat Kurulu eğitmenlerince dans, figür ve ritm dersleri alarak eğitilecekler. Eğitim sonunda yapılacak son değerlendirmelerde başarılı olanlar ise Anadolu Ateşi ana kadrosuna dahil olacaklar. Yapılan eleme sonrası seçilen adaylar Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kadrosuna maaşlı dansçı olarak dahil edilerek eğitilecek.

“Dansa ilgi duyan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu seçmeleri ile ilgili yapılan işbirliğine ilişkin olarak, üniversite öğrencilerini dansın renkli ve keyifli dünyasına davet ettiklerini söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Anadolu’nun her yöresinden yaptığı dans ve şovlarla izleyicilerini büyüleyen Anadolu Ateşi’ne genç yeteneklerimizin de yer alarak Anadolu Ateşi’nin uzman eğitmen-koreograf kadrosu ile seyirci karşısına çıkması bizleri gururlandıracaktır. Dansı seven dansa ilgi duyan bu alanda yetenekleri olan öğrencilerimizi gelecek vaat eden bu oluşumda yer almaları için davet ediyoruz” diye konuştu.

“Sanatın, hayatlarının bir parçası olmasını istiyoruz”

Kıbrıslı çocukları ve gençleri dans ile tanıştırmak, sevdirmek ve sanatın hayatlarının bir parçası olmasını sağlayacak olan bu oluşumu işbirliği ile yaymak istediklerini dile getiren Mustafa Erdoğan, “Dünya sahnelerinde deneyim kazanmış uzman hoca kadrosu dansın temel disiplinlerini ve Anadolu Ateşi repertuarını çocuklara ve gençlere dans öğretmek için kampüsümüzde sizleri bekliyoruz” dedi.

Kıbrıs halk dansları da koreografide yer alacak

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi’nin hemen hemen her yöreden derlenmiş 3 bine yakın halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir proje olduğunu dile getiren Mustafa Erdoğan, Anadolu Ateşi içerisinde Kıbrıs Halk Danslarını da yer vermek istediklerini belirtti. Erdoğan, “Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda sunduğumuz gösterilerde, Kıbrıs Kültürüne ait Halk Dansları figürlerini de koreografimize ekleyerek kültür ağımızı genişletmiş olacağız” diye konuştu.