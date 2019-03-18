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Öğrencilere satacakları uyuşturucu ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

ANKARA'da okul önlerinde satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Öğrencilere satacakları uyuşturucu ile yakalandılar

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da okul önlerinde satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirildi.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu, bazı kişilerin, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu okul önlerinde satacağını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, kiralık araçlarla İstanbul'dan bonzai getiren şüphelileri takibe aldı. Ekipler, gece saatlerinde şüphelilere operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu çevre yolunda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 6 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y., B.Ü., ve Z.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Öğrencilere satacakları uyuşturucu ile yakalandılar

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