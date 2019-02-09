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Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Elazığ’da, ‘9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.Elazığ’da, Medical Park Elazığ Hastanesi ile Yeşilay Cemiyeti tarafından ’9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle seminer düzenlendi.

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Elazığ’da, ‘9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü’ nedeniyle öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.
Elazığ’da, Medical Park Elazığ Hastanesi ile Yeşilay Cemiyeti tarafından ’9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle seminer düzenlendi. Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen seminere, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli ile Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Yeşilay Cemiyeti Başkanı Tamer Kayaoğlu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, idareciler, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli tarafından sunulan seminerde, sigaranın neden olduğu hastalıklar hakkında bilgiler verilirken, kanserden korunmanın yolları anlatıldı. Seminer görsel olarak da sinevizyon gösterimiyle desteklendi.
Sigaranın zararları hususunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak adına seminer düzenlediklerini belirten Op. Dr. Kermenli, "Bugün, Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir seminerde bulunduk. Seminerimizin konusu, özellikle sigara bağımlılığına yönelikti. 9 Şubat sigarayı bırakma gününü bir fırsat bilerek hastalarımıza, yakınlarımıza sigarayı bıraktırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla sağlık meslek lisesindeki öğrencilerimize sigara bırakma konularında bilgi verdik. Yardımcı olmak ve biraz farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle Medical Park Hastanesi ile Yeşilay Cemiyeti birlikteliği ile bunları şehrimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sıra sıra okulları gezerek öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak, özellikle sigara bağımlılığı konusunda onlara bilgiler veriyoruz" dedi.
Yeşilay Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Tamer Kayaoğlu ise "Öğrencilerle bir araya geldik. Özellikle 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında buradaki öğrencilerimize, tütün bağımlılığını, zararlarını anlatarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. İnşallah öğrencilerde bir bilinç oluşturmuşuzdur. Daha önce Hıdır Sever Anadolu ve Harput Anadolu liselerinde öğrencilerle bir arada bulunduk. Bugün de Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldik. Haftaya da Elazığ Lisesindeki öğrencilerle bir araya gelip, onlarda da aynı farkındalığı oluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

Öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

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