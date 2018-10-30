Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapılması gerekenleri okullarda ve kamu kurumlarında anlattıklarını belirterek, "AFAD Başkanlığımızın bize gönderdiği deprem simülasyon tırında deprem anını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için önce okullardan başladık, daha sonra üniversite ve kamu kurumlarında deprem anında neler yapılması gerektiğini, depremi hissettirecek şekilde anlatıp eğitim vereceğiz." diye konuştu.

Tıra binen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile öğrenciler 7.4'lük deprem anını yaşadı.

Teorik eğitim sonrası ekiplerce AFAD'ın deprem simülasyon tırında 7,4 şiddetindeki İzmit depremi ve 6,7 şiddetindeki Van depremi canlandırılarak, tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Erzurum AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Palandöken İlçesindeki Polis Amca İlkokulu öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verdi.

Erzurum'da öğrenciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda hem teorik ve pratik eğitim aldı.

- Depremi, sarsıntı anını yaşayarak öğrendiler

Erzurum AFAD ekiplerinin tırda öğrencilere deprem anı yaşattıklarını anlatan Andiç, uygulamalı eğitimin önemine işaret etti.

Andiç, "Deprem tırımızda İzmit, Van ve Bingöl depremlerinin şiddetlerini vererek çocukların bu şiddeti hissetmesini sağlıyoruz. Tırda öğrenciler deprem anını yaşıyor ve böylece deprem korkularını gideriyor. Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam edecek." dedi.

Deprem tırına binen öğrencilerden Yaren Aslan da "Deprem olduğunda hiç korkmadım çünkü korunma yöntemlerini öğrendim. Deprem tırına bindiğimizde birden sarsıntı oldu, kenardakiler sıranın yanına çömelerek ellerini başının üstüne koydu, diğerleri de masanın altına girdi." ifadelerini kullandı.

Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin kentteki diğer okullarda da yapılacağı belirtildi.

