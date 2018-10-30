HABER

Öğrencilere simülasyon tırında deprem eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

Erzurum'da öğrenciler, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin canlandırıldığı AFAD'ın simülasyon tırında hem teorik hem pratik eğitim aldı hem de deprem korkularını yenmeye çalıştı - Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç: - "Deprem tırımızda İzmit, Van ve Bingöl depremlerinin şiddetleri verilerek çocukların bu şiddeti hissetmesini sağlıyoruz. Tırda öğrenciler deprem anını yaşıyor ve böylece deprem korkularını gideriyor" - Öğrencilerden Yaren Aslan: - "Deprem olduğunda hiç korkmadım çünkü korunma yöntemlerini öğrendim"

Erzurum'da öğrenciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda hem teorik ve pratik eğitim aldı.

Erzurum AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Palandöken İlçesindeki Polis Amca İlkokulu öğrencilerine deprem korkularını yenmek amacıyla deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklarla ilgili teorik eğitim verdi.

Teorik eğitim sonrası ekiplerce AFAD'ın deprem simülasyon tırında 7,4 şiddetindeki İzmit depremi ve 6,7 şiddetindeki Van depremi canlandırılarak, tıra bindirilen öğrencilere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Tıra binen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile öğrenciler 7.4'lük deprem anını yaşadı.

Erzurum AFAD Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem öncesi, sonrası ve deprem sırasında yapılması gerekenleri okullarda ve kamu kurumlarında anlattıklarını belirterek, "AFAD Başkanlığımızın bize gönderdiği deprem simülasyon tırında deprem anını yaşatmak ve farkındalık oluşturmak istedik. Bunun için önce okullardan başladık, daha sonra üniversite ve kamu kurumlarında deprem anında neler yapılması gerektiğini, depremi hissettirecek şekilde anlatıp eğitim vereceğiz." diye konuştu.

- Depremi, sarsıntı anını yaşayarak öğrendiler

Erzurum AFAD ekiplerinin tırda öğrencilere deprem anı yaşattıklarını anlatan Andiç, uygulamalı eğitimin önemine işaret etti.

Andiç, "Deprem tırımızda İzmit, Van ve Bingöl depremlerinin şiddetlerini vererek çocukların bu şiddeti hissetmesini sağlıyoruz. Tırda öğrenciler deprem anını yaşıyor ve böylece deprem korkularını gideriyor. Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam edecek." dedi.

Deprem tırına binen öğrencilerden Yaren Aslan da "Deprem olduğunda hiç korkmadım çünkü korunma yöntemlerini öğrendim. Deprem tırına bindiğimizde birden sarsıntı oldu, kenardakiler sıranın yanına çömelerek ellerini başının üstüne koydu, diğerleri de masanın altına girdi." ifadelerini kullandı.

Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin kentteki diğer okullarda da yapılacağı belirtildi.

PARTNERİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifiİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi
On Numara talihlisi Turgutlu'danOn Numara talihlisi Turgutlu'dan
Röntgen teknisyeni 'mobbing' davasını kazandıRöntgen teknisyeni 'mobbing' davasını kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD AFAD Deprem Simülasyon Tırı deprem tırı Erzurum öğrenci

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

İlginizi Çekebilir

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Bursa'da 1700 yıllık camiye cam kapı taktılar!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

Balık tutarken bir anda fenalaştı!

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

İstanbul'un tarihi mezarlığı definecilerin hedefinde

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Fatih Portakal isyan etti: Yaradan onu bildiği gibi yapsın

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

Osmaniye'de çift başlı doğan buzağı 10 dakika hayatta kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.