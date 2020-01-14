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  4. Öğrencilere sömestr hediye önerileri

Öğrencilere sömestr hediye önerileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

/ (Kurumsal Haberler)- Öğrenciler ve aileler için sömestr tatili heyecanı başladı.

İSTANBUL, (DHA)/ (Kurumsal Haberler)- Öğrenciler ve aileler için sömestr tatili heyecanı başladı. Uzun soluklu ders yılının ilk yarısını geride bırakan öğrenciler ise karne hediyelerinin hayalini kuruyor. Birçok giyim markasının koleksiyonlarını bünyesinden bulunduran Boyner, sömestr tatili için hediye önerilerini açıkladı.

Öğrenciler için kış alışverişinin vazgeçilmez ürünlerini belirten Boyner tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Soğuk kış günlerinde çocukları sıcacık tutacak mont, kaban, kazak, şapka, kaşkol, bere, eldiven gibi seçenekler ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Ayrıca baskılı sweatshirtler çocukların en çok sevdiği popüler ürünler arasında dikkat çekiyor.Sömestr tatili döneminde karlı, yağmurlu havalarda ihtiyaç duyulan botlar ve çizmeler de yenileniyor. Hem kız hem erkek çocuklar için botlar ve çizmeler tercih ediliyor”

"SPOR AYAKKABILAR DA TERCİH EDİLENLER ARASINDA"

Öğrencilerin favorisinin spor ayakkabılar olarak belirtildiği açıklamada, “Ünlü markaların spor ayakkabı modelleri ve bu alandaki en son trendleri müşterilerimizle buluşturuyoruz. Boyner’de çocuk kategorisinin en eğlenceli bir başka bölümünü de lisanslı ürünler oluşturuyor. Dünyaca ünlü karakterlerin farklı seçenekleri çocuklarını mutlu etmek isteyen aileleri bekliyor” ifadeleri yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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