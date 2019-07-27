HABER

Öğrencilere trafik bilinci tiyatro ile kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla yeni eğitim öğretim yılında okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenecek - Öğrencilere broşürler dağıtılarak, öğrendiklerini ebeveynleriyle de paylaşmaları istenecek

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırılması amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında, okullarda trafik kuralları ve adabının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenecek.

MEB tarafından, öğrencilere küçük yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla ilkokul müfredatındaki derslerin yanı sıra yapılan uygulamalara, bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik okullarda trafik adabı ve kurallarının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelenmesi için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında iş birliği yapıldı.

Ülke genelindeki okullarda sahneye konulacak "Trafikte Küçük Hata Yoktur" adlı tiyatro oyunu ile öğrencilerin trafikle ilgili temel kavramları, trafik kuralları ve adabı ile kurallara uymanın önemini, eğlenerek öğrenmeleri sağlanacak.

- Öğrenciler için el ilanları da hazırlanacak

Proje kapsamında, tiyatro gösterisi ile ilgili afiş, el ilanı, broşür gibi materyaller de hazırlanacak. Okullara asılacak afişlerin yanı sıra öğrencilere, tiyatro oyununda anlatılan trafik güvenliğiyle ilgili mesajların yer aldığı broşürler de dağıtılacak.

Böylece, öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları, toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...
Eşinin şeytani planını polis denetiminde öğrendiEşinin şeytani planını polis denetiminde öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilkokul İstanbul Ticaret Üniversitesi meb Milli eğitim Bakanlığı okul öncesi özel öğretim kurumları genel müdürlüğü tiyatro trafik bilinci

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, büyükelçiliğe getirildi

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Son dakika! İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Sayı yükseldi

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.